Elisa Carrió atacó a la vacuna contra el coronavirus y le echó la culpa a Cristina Kirchner: "Es un negocio"

Actualmente, Argentina tiene casi 29 mil muertos por Covid-19 desde que comenzó la pandemia y se está viviendo un fuerte rebrote en Europa.

Al ser consultada en una entrevista televisiva sobre la vacuna, Carrió sostuvo: "No por porque es un negocio y una desesperación de Cristina”, y agregó: "Creo que hay que ser muy prudente porque van a venir muchas pandemias".

En otro tramo de la charla, la dirigente habló sobre su relación con el ex presidente Mauricio Macri, pero desde la ironía: "Con Macri no me llevo, me dedico al pasto y veo cómo crecen las plantas".

“Yo hice un gran esfuerzo por la Nación. Perdí para que tuviéramos una salida del kirchnerismo, y me tragué demasiados sapos", disparó.