El emotivo homenaje oficial a Néstor Kirchner a diez años de su muerte

El acto se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se colocó la escultura que había sido retirada de la sede de Unasur en Quito, Ecuador. Alberto Fernández había solicitad su repatriación, hecho que se concretó dos semanas atrás.

El homenaje inició con un video en el que se explicaba la procedencia de la estatua y los motivos por los que se decidió trasladarla al CCK. La figura había sido colocada en la nueva sede de la Unasur que se había inaugurado en diciembre de 2014. En ese entonces, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había presenciado el actor por el cual también se le había colocado el nombre de Néstor Kircher al nuevo edificio.

Sin embargo, cuatro años después, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno ordenó el retiro de la estatua y la misma fue ubicada en un depósito de la ciudad de Quito. Tras el pedido de repatriación, la figura fue reacondicionada y colocada en el hall de acceso frente a la puerta principal del Centro Cultural Kirchner .

Estatua Néstor Kirchner Foto: Télam

Desde allí, este martes se realizó el acto de homenaje al ex presidente fallecido. En primer lugar, se mostró un emotivo video que recordó a Kirchner con una recopilación de fotos que retrataban momentos durante su mandato, mientras de fondo se escuchaba su voz leyendo un poema de Joaquín Areta en el acto que Néstor había encabezado en la edición de la Feria del Libro en 2005:

“Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumo. Porque emocioné su alma. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias. Porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quiera que me recuerden con piedad por mis errores, con compresión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre”.

Luego, se mostró un segundo video con un resumen de las frases más importantes durante su presidencia, como el discurso de asunción de Néstor Kirchner en 2003, tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y el gobierno interino de Eduardo Duhalde.

"Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a la lucha política creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”.

Del siguiente video participaron el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la presidenta de madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y la cantante Adriana Varela.

Al finalizar, una locutora leyó la carta que escribió Cristina Fernández de Kirchner: "En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida".

El video del homenaje a Néstor Kirchner