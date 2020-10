Casey Wander, el niño fan de Néstor Kirchner, lo recordó a 10 años de su muerte

"Nací en el 2003 y un año después ganó Néstor Kirchner como presidente. Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país, lo cual eso me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida lo gobierne el kirchnerismo el país", decía a los 11 años el muchacho que este martes fue invitado al estudio de C5N.

"La verdad es que los que nacimos en 2003 crecimos con un gobierno peronista y eso nos ayudó a vivir en un momento donde se podía tener un negocio, la economía estaba muy bien y nos educábamos con la panza llena", convino este martes Casey, quien notó que durante la presidencia de Néstor Kirchner "se volvió a comer con tenedor y cuchillo".

"Se redujo drásticamente la pobreza, y siempre le vamos a agradecer a Néstor y Cristina por su acción de gobierno, y por eso los acompañamos durante todo este tiempo", sentenció el muchacho.

"A partir de 2010, justamente el día de la muerte de Kirchner" fue el punto de inflexión para Casey Wander, y lo que marcó su entrada en la política.

"Me acuerdo muy bien ese día, (de) cómo mi papá, que no militaba, no era peronista, dijo 'se murió este tipo', y se puso muy mal. Y mi mamá le dijo a mi tía 'vamos al funeral'. Y fueron para agradecerle a ese Presidente, el mejor desde la vuelta de la democracia, que logró tanto y nos dejó una Argentina mucho mejor que cuando llegó. (Por) ese proceso de década ganada donde no solamente hubo superávit fiscal y superávit externo sino también tuvimos una radical reducción de la pobreza, con perdón de la palabra radical, 'reducimos' (sic) la pobreza y obviamente le agradecemos a todos los funcionarios de Economía, incluyendo a Guillermo Moreno, que es mi conductor, por ese camino que comenzó con Néstor Kirchner", relató.

Casey Wander tenía 7 años cuando se enteró por la televisión que había muerto el único presidente del que tenía recuerdo antes de la por entonces jefa de Estado, Cristina Kirchner.

"No sabía de política en ese momento. Mi mamá, que venía de una familia política, no estaba al tanto. Lo vi en la tele y... volvimos (a la política). Vi como la gente lloraba, que a mi mamá le tocó el corazón. Y a partir de ahí me empecé a interesar en la política y después en las elecciones que fueron ganadas por Cristina Kirchner, una señora que había enviudecido (sic) y puso su coraje para poder reconstruir la Argentina", expresó.

"Ese coraje, esa valentía que nos identifica como peronistas, ese dar la vida por la Patria, por los hermanos de la Nación, eso es lo que la movió a Cristina y por eso agradecemos que haya continuado con la obra de Néstor Kirchner", agregó.

Las palabras de Casey en 2010 emocionaron a Cristina Kirchner, que lo recibió en 2014 para una charla con algunos funcionarios que luego se hizo pública.

"La vi una sola vez. La verdad es que fue un honor y una gran alegría. Yo tenía unas ideas un poco extrañas porque decía que era kirchnerista y Cristina me dijo, como Néstor, 'no, peronista'. Y a partir de ese momento dije 'peronista'. Charlamos una hora, cálida. Mi mamá la vio otra vez, que la esperó abajo de la casa, del departamento, y nunca más. Los militantes aunque no nos veamos siempre estamos a disposición para la causa nacional justicialista", relató el joven.