Con Bartomeu afuera: ¿Messi, hasta el final de su carrera en Barcelona?

Entrevista completa de MESSI en la que cuenta por qué se queda en el BARCELONA | Diario AS

Antes, rumores de todo tipo corrieron sobre el futuro del delantero: Manchester City, Manchester United, Inter y hasta PSG sonaron como posibles destinos del “10”. Pero mientras algunos de estos clubes mantienen la ilusión de ir por el rosarino en el próximo mercado de pases, este martes estalló una nueva bomba. Según publicaron medios especializados españoles como Sport, Bartomeu presentó su renuncia como presidente del Barcelona antes que los socios del club emitan el llamado “Voto de censura”.

En este contexto, se iniciará un proceso que derivará en una nueva comisión directiva, que es muy probable que sea más amigable a los requerimientos de Messi para continuar su carrera allí. De esta manera y aunque más de un club intentará lo contrario, el escenario está planteado: la posibilidad de que Lionel juegue hasta colgar los botines vestido de blaugrana cobra muchísima fuerza.

