Néstor Kirchner: comenzó la caravana a diez años de su muerte

"Néstor nos devolvió el amor a la política, nos enseñó que la política tiene que ver con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y hoy somos muchos más que mil flores, muchos más", expresó a C5N una militante que se acercó con un ramo de rosas a la puerta de la Casa Rosada, donde se juntaron también carteles y hasta un muñeco de Kirchner con el barbijo correspondiente por la pandemia.

"La verdad es que nosotros estamos enormemente agradecidos y orgullosos de su instrucción y de su paso por la política porque nos vino a reivindicar como pueblo trabajador, a traer dignidad y a recontruir un país, que es el ejemplo que nosotros, después de 10 años de su partida, tomamos y vamos a optimizarlo para resurgir de esos cuatro años de neoliberalismo que nos azotó en la Argentina, y para superar la pandemia que viene a arrasarnos aún más a los sectores más vulnerados del país", sentenció.

marcha nestor kirchner plaza de mayo Néstor Kirchner fue homenajeado frente a la Casa Rosada

"La verdad es que esto es prácticamente espontáneo. Yo estaba en mi casa, vi la marcha y vine. ", aseguró otro de los asistentes, que recordó el momento en que le confirmaron la muerte de Néstor Kirchner y aseguró que también estuvo en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada donde gobernaba Cristina Kirchner en ese entonces.

"Es un sentimiento muy fuerte el que siento porque crecí con mis tíos, mis viejos y abuelos hablándome de Perón y Evita. Tengo 43 años, no lo viví, y de repente ver a Néstor y a Cristina era como vivir lo que me contaron ellos", contó el hombre, y afirmó que la muerte de Néstor Kirchner "fue un dolor muy grande"y que "hoy, después de 10 años, necesitaba venir a pesar de la pandemia" a la Plaza de Mayo.

"Nunca nos vamos a olvidar de Néstor. Acordate lo que era 10 años atrás. Él movilizó a todos los pibes. ¿Dónde veíamos a un pibe en una Plaza (de Mayo), preparándose para ir a un acto? No había, no existía, él hizo todo eso. No nos vamos a olvidar nunca de Néstor, y de Cristina, por suspuesto. Son 10 años que lo extrañamos pero para nosotros es una fiesta porque para nosotros está vivo", terció otro de los concurrentes al acto.