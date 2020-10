Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo de coronavirus

Las expectativas para este choque eran muy altas pero Ronaldo dio positivo de coronavirus hace algunos días, mientras estaba con la Selección de Portugal. La Juventus había solicitado a la UEFA que se le permitiera jugar al delantero en caso de dar negativo 24 horas antes del encuentro. Es por eso que el jugador se sometió a un nuevo hisopado este martes y el resultado no fue el esperado.

El técnico, Andrea Pirlo, ya había anunciado que Cristiano no jugaría los 90 minutos ante el Barcelona porque al haber estado cumpliendo con el aislamiento, el portugués no pudo presentarse a los entrenamientos y no estaba en estado de disputar todo el partido.

El primer positivo de Ronaldo apareció el pasado 13 de octubre. Fue el delantero, el que comunicó que se encontraba en buen estado de salud y que se sentía bien. De todas maneras, en los últimos días compartió a través de sus redes sociales diferentes imágenes en donde se lo podía ver disfrutando del sol y de la pileta en su hogar.