120 años de prisión para el líder de una secta que marcaba como ganado a sus esclavas sexuales

Se trata del líder de la secta que marcaba como ganado a sus esclavas sexuales. Tiene 60 años y ya había sido declarado culpable en junio del año pasado de delitos que incluyen tráfico de personas, explotación sexual y posesión de pornografía infantil, de acuerdo con El País.

Keith marcas.jpg Una de las víctimas de Keith Raniere. Foto: The New York Times.

Vanguardia, como era conocido entre sus seguidores, sostuvo que era inocente hasta el momento en el que fue sentenciado y nunca se mostró arrepentido de sus crímenes. “Parece ser que soy el demonio”, dijo Raniere en un podcast grabado desde la cárcel publicado esta semana. “Soy inocente", insistió en sus primeras declaraciones públicas desde que fuera detenido en el balneario mexicano de Puerto Vallarta en marzo de 2018.

Raniere ofrece una recompensa de 25.000 dólares para quien demuestre que fue juzgado injustamente y otros 30.000 dólares en “premios” para ensayos sobre su caso.

La audiencia contra Raniere tuvo como protagonistas a sus víctimas. Más de una decena de mujeres respondió al llamado de la corte en Brooklyn para confrontar por última vez a su abusador: personas que fueron marcadas sin anestesia con un bolígrafo cauterizador, arruinadas económicamente y obligadas a participar en actos sexuales con el gurú contra su voluntad.

Keith marcas1.jpg La audiencia en Nueva York contó con la presencia de sus víctimas de abuso sexual.

“Keith Raniere es una persona peligrosa, que ha usado a gente para hacer realidad sus propios deseos perversos en cada uno de sus negocios”, dijo India Oxenberg, víctima de la secta.

El juicio destapó una serie de atrocidades, como el abuso sexual de Camila, una adolescente mexicana, y el aislamiento de la hermana de la víctima, con quien también tuvo relaciones sexuales, en un cuarto durante dos años. “La primera vez yo tenía 15 años y él, 45”, declaró la joven. “Aún tengo heridas que él dejó en mi cuerpo que nunca serán borradas, heridas que cargan con un inmenso dolor psicológico y emocional”, agregó.

“Me robó casi 17 años de mi vida y mi trabajo”, afirmó Ivy Nevares, expareja mexicana de Raniere, en una declaración grabada para la corte. “Me mintió, abusó de mí, me explotó y me torturó”, aseguró.