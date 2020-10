Evo Morales recordó a Néstor Kirchner: "Fue un hermano solidario y muy humano"

“Conoció un hermano muy honesto, solidario y muy humano”, destacó el ex presidente boliviano en diálogo con C5N, en donde detalló la importancia de Néstor para la nacionalización de los hidrocarburos en ese país y sostuvo que "Néstor se ocupaba para que haya nuevo líderes para el bien de la Patria Grande".

Evo Morales: "Néstor se ocupaba para que haya nuevo líderes para el bien de la Patria Grande"

Evo recordó las cumbres de Unasur junto al ex mandatario argentino, y contó: “Cuando dijo que América Latina no era el patio trasero de Estados Unidos, a mí me llamó la atención y tenía mucha razón. Fue un aprendizaje para muchos movimientos de Bolivia”.

“Somos de la misma lucha, con grandes libertadores. Eso nos une. El compañero Néstor siempre ha estado con Bolivia”, insistió Morales en diálogo con C5N. “Una tarde me llamó de la Casa Rosada. Conversamos, y estaba nervioso porque un presidente me llamó sin que haya audiencia. Luego me di cuenta que así estaba creando liderazgo”, recordó.

Sobre las recientes elecciones, y el histórico triunfo de Luis Arce, Evo Morales aseguró que “estaba convencido” de una victoria “por el 50 por ciento”, pero que se “sorprendió” de que fuera aún mayor. “Es la mejor prueba de que no hubo fraude el año pasado”, señaló.

Por último, el ex presidente boliviano confió que entre el 9 y 11 de noviembre podría regresar a su Bolivia natal y le agradeció al pueblo argentino y Gobierno de Alberto Fernández por su “solidaridad”.