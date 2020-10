Emili Rousaud: "Leo Messi sigue pensando retirarse en Newell's"

En los últimos días, Emili Rousaud, ex vicepresidente de Barcelona, hasta febrero durante el mandato de Josep María Bartomeu, reveló que el delantero argentino tendría en mente terminar su carrera en Newell's después del Mundial de Qatar 2022. "Para que Messi no se vaya del Barcelona. necesita que le presenten un buen proyecto deportivo. Quiere sentirse protagonista y participe. Él está muy disgustado con Bartomeu porque incumplió en muchas ocasiones", comenzó diciendo en una entrevista brindada a Super Deportivo Radio.

Luego, agregó: "Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que Messi se lo replantearía, pero Messi sigue teniendo en mente retirarse Newell's después del próximo Mundial. Por eso, no hay que hacerle un planteamiento solo por una temporada si no por los próximo años".

Por otro lado, Rousaud remarcó un grave error que tuvo Bartomeu: "El peor error de Bartomeu con Messi fue creer que Messi lo motivaba más el dinero que el fútbol. Es un error garrafal, cuando en realidad lo que lo satisface a Messi es ganar títulos, ganar el Balón de Oro, ser protagonista, es ser y demostrar que es el mejor del mundo. Para eso, necesita estar rodeado con jugadores talentosos, porque él no puede hacer todo"