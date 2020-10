La guerra en las redes sociales por el conflicto en Armenia y Azerbaiyan

¿Por qué Elton John y Cardi B borraron sus posteos en apoyo a Artsaj y Armenia? ¿Por qué está costando tanto que las personalidades públicas de la cultura mundial, especialmente angloparlantes, se pronuncien a favor de la paz? Hay una explicación muy simple: por los ataques, el acoso y las amenazas de los ejércitos de trolls de Azerbaiyán.



Además de invertir en las últimas tecnologías militares, Azerbaiyán ha destinado una buena parte de su capital a sus campañas de propaganda y desinformación. Tras décadas de armenofobia fomentada por el propio Estado, es esperable encontrar civiles azeríes que defienden con fervor las falsedades implantadas por el gobierno del que, en última instancia, muchos son víctimas. Pero, ¿cómo puede ser que todos esos ciudadanos estén las veinticuatro horas del día pendientes de las redes sociales para desplegar su discurso de odio? ¿qué hay detrás de todo esto?



“Patriotas de Twitter y guerreros del teclado”, así los llama en su informe publicado en Open Democracy la periodista azerí Arzu Geybulla, quien comienza la nota recordando haber sido avergonzada e insultada de todas formas por ser crítica a su gobierno y, por supuesto, por haber escrito columnas para Agos, el semanario armenio de Estambul que dirigía Hrant Dink.



Los trolls de Azerbaiyán no son una novedad: son una política de estado que lleva más de una década en desarrollo. Ya en el 2016, el año en el que se publicó su nota, Geybulla denunciaba el crecimiento a paso agigantado de este mecanismo.



Anteriormente, las cuentas de estos trolls eran operadas por IRELI - una organización juvenil progubernamental. En 2011, en una entrevista con News.az que ahora para sorpresa figura dada de baja, el secretario general de la organización Rauf Mardiyev aseguraba que trabajaban simplemente en la "educación de los jóvenes y la protección de los intereses de Azerbaiyán en el mundo virtual".



“Esta "protección de intereses" en línea explicaría la participación de IRELI en el rastreo de usuarios de Internet que no necesariamente piensan igual”, denuncia Geybulla.



La misma entrevista daba cuenta de que unas 50.000 personas en 52 ciudades habían participado de entrenamientos para “tomar parte activa en la guerra de la información", como comentaba Mardiyev. Y es que, para los jóvenes azeríes, ser miembro de organizaciones como IRELI es más que un acto de “amor a la patria”: es una gran manera de avanzar en una carrera gubernamental.



“Cuantos más tuits publiques, más te notarán. Cuanta más lealtad muestres, mayores serán tus posibilidades de ser reconocido o, eventualmente, un ascenso”, aclara la periodista. Lo que importa es el número de comentarios o tuits, no su calidad.



Los de IRELI ya no son los únicos trolls: ahora son superados por una rama juvenil del partido gobernante y otras organizaciones juveniles. Estos últimos, a diferencia de sus predecesores, “son fácilmente detectables, y no tan astutos. Sus perfiles están adornados con la bandera de Azerbaiyán, o una imagen de ilham Aliyev (y a veces su padre).



Sus tuits son repetitivos, y parecen generados automáticamente, llenos de elogios aduladores para el gobierno y odio para aquellos que no están tan contentos con el régimen como ellos. Son un grupo variado: contadores, estudiantes, maestros y, por supuesto, miembros de movimientos juveniles progubernamentales”, amplía Geybulla. Cualquier similitud con las hordas de comentarios en cada posteo a favor de Armenia en Instagram...no es una coincidencia. De esto se trata.



“Es difícil estimar exactamente cuántos trolls emplea el gobierno azerbaiyano para sus propósitos. Si en 2011 Mardiyev dijo que IRELI trabajó con hasta 50.000 personas, entonces el número de trolls podría haberse duplicado o triplicado desde entonces (junto con su vulgaridad hacia sus objetivos). Si bien parece que no hay "fábricas de trolls" como se ha informado en Rusia, ciertamente hay redes con líderes de anillo que coordinan el acoso en línea”, continúa la periodista azerí en su informe.



Los acontecimientos internacionales que examinan el atroz historial de derechos humanos de Azerbaiyán también son objeto de ataques, que usualmente buscan la manera de incluir comentarios armenofobicos incluso cuando los conflictos entre ambos países no son lo que está en discusión.



Geybulla cita el ejemplo de una conferencia en Varsovia de la OSCE, que se celebró del 19 al 30 de septiembre de 2016, en la que Azerbaiyán fue uno de varios países objeto de debate en materia de DDHH. Unos 35 trolls azerbaiyanos se apoderaron del hashtag oficial #HDIM2016, compartiendo fotografías gráficas de guerra, de niños decapitados y mujeres violadas para distraer del tema en cuestión. Además, se encargaron de denunciar la “ocupación ilegal por parte de Armenia del territorio azerbaiyano y la condición de los desplazados internos de Karabaj”, según las palabras del gobierno de su país.



Pero en lo que concierne al conflicto de Artsaj, ya no se trata solo de una carrera política a favor del gobierno. Se trata también de la construcción de un nacionalismo extremo, fomentado y dirigido por el odio hacia el enemigo en común: el armenio. Como explica la periodista, “los usuarios de Internet azerbaiyanos generalmente no necesitan ningún estímulo para discutir o enviar spam a sus homólogos armenios. Sin embargo, este fue un claro intento organizado de descarrilar una conversación válida sobre el autoritarismo en Azerbaiyán. Ya sean trolls o funcionarios del gobierno, la táctica es la misma; en su primera respuesta a las críticas de la OSCE, la delegada azerbaiyana Nahida Abdurahmanova ni siquiera intentó construir avances en libertad de prensa o derechos humanos. Simplemente mencionó Nagorno-Karabaj”.



Entre los comentarios que proliferan en las redes sociales en las últimas semanas predomina el odio y la violencia verbal. Y hay algo más, que también menciona Geybulla: “En una sociedad tradicionalmente patriarcal como Azerbaiyán, las usuarias de Internet son blanco habitual de ataques, y los atacantes rara vez necesitan una excusa para abusar. Ser mujer es suficiente. Si eres una mujer que se opone a las autoridades, el acoso no conoce límites”. Y si de una mujer armenia se trata, todo se vuelve aún peor: los comentarios son irreproducibles.



El gobierno de Azerbaiyán se encarga de vigilar a su población de forma offline y online. “En julio de 2015, una filtración reveló que una empresa de vigilancia italiana, Hacking Team, con sede en Milán, estaba vendiendo tecnología a varios gobiernos represivos, incluido Azerbaiyán”, comenta por último la periodista. “Estas herramientas permiten a los gobiernos entrar en computadoras individuales y teléfonos móviles”.



Reporteros sin Fronteras enumera al Equipo de Hacking en su lista de "Enemigos del Índice de Internet”. Geybulla señala al final de su informe que estos ataques de hackeo son frecuentes entre Azerbaiyán y Armenia durante eventos públicos, además de alentados por los equipos de trolls.



La de Geybulla no es la única investigación al respecto. Los trolls con sponsoreo estatal son una temática de estudio e incluso de interés académico. El reconocido Institute for the Future (IFTF) publicó una completa investigación al respecto: “TROLLING PATROCINADO POR EL ESTADO. Cómo los gobiernos están implementando la desinformación como parte de campañas más amplias de acoso digital.



Azerbaiyán y Turquía son dos de los casos que toman como análisis. “Azerbaiyán es uno de los países más represivos de los países postsoviéticos, y se encuentra entre los últimos veinte países del Índice Mundial de Libertad de Prensa 2017 de Reporteros sin Fronteras.



El mandato del presidente Ilham Aliyev ha visto un aumento en la persecución de periodistas y opositores, incluyendo un ambiente online más represivo y la persecución física offline (Reporteros sin Fronteras, 2017). Múltiples periodistas han sido blanco de campañas de trolling patrocinadas por el estado en Azerbaiyán; investigadores como Katy Pearce han documentado a fondo las estrategias utilizadas en estas campañas, como hashtags coordinados y la intervención de hashtags (Pearce 2014, 2015)”, explica el paper de 2018.



Katy Pearce es profesora de la Universidad de Washington y especialista en tecnología y uso de medios en la Antigua Unión Soviética. Su investigación se centra en los usos sociales y políticos de las tecnologías y el contenido digital en las democracias en transición y los estados semiautoritarios del Cáucaso Meridional y Asia Central, pero principalmente Armenia y Azerbaiyán. Ha escrito numerosas investigaciones sobre cómo opera el autoritarismo a través de las redes sociales en Azerbaiyán.



El informe de IFTF también señala que ciertos ataques a medios de comunicación en línea independientes fueron originados en el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Altas Tecnologías de Azerbaiyán (Qurium Media Foundation 2017).



Sin embargo, con mayor frecuencia, las campañas de trolling patrocinadas por el Estado son coordinadas y dirigidas por entidades independientes del Estado. En el caso de los ataques contra Geybulla que citábamos anteriormente, los grupos juveniles progubernamentales fueron los principales propagadores de esos ataques.



“Es probable que los ataques de trolling patrocinados por el Estado como los experimentados por Arzu Geybulla se complementen con la vigilancia estatal de periodistas y otros críticos. (...) Las investigaciones de expertos de Amnistía Internacional también revelaron que varios activistas de derechos humanos y opositores al régimen fueron víctimas de ataques de lanza-phishing y malware (Guarnieri, Franco y Anderson 2017)”.



Los trolls están en todas las redes sociales. Hace algunas semanas, Facebook eliminó cuentas violentas que hostigaban y difundían noticias falsas sobre Artsaj, y una ex empleada de la plataforma denunció que el gobierno de Azerbaiyán usaba trolls para atacar a la oposición.



Sin embargo, las campañas de difusión en Twitter son una estrategia usual de difusión: incluso la comunidad armenia ha llevado adelante muchas a lo largo de los años con el objetivo de visibilizar la causa. Seguramente muchos han decidido reactivar el uso de sus redes sociales durante los últimos días, porque sin dudas son un gran mecanismo de difusión y denuncia.