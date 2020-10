Desgarrador relato del desalojo de Guernica: "Me quemaron todo, hasta los documentos de mi hijo"

Carlos, es uno de los ocupantes desalojados, que había llegado al predio el 23 de julio cuando no pudo pagar más el alquiler, contó llorando cómo fue el operativo en el que perdió las pocas pertenencias que tenía: “Quemaron todas las cosas: los documentos de mis hijos, de mi señora, todo. No me dieron tiempo, ni siquiera me dejaron sacar mis cosas”.

“Pensamos que lo iban a hacer pacíficamente, que nos iban a dejar sacar las cosas, perdí todo y me quedé en la calle. Mi señora está embarazada de 8 meses y tengo un hijo tiene un año y seis meses”, agregó desgarrado y sin dejar de llorar en declaraciones televisivas.

El hombre, que mantiene a su familia haciendo changas, terriblemente angustiado continuó: “No somos animales, no nos dejaron ni la ropa”.

Al llegar la policía tanto Carlos, como su familia ya estaban despiertos cuando llegó la policía, pero no pudieron atinar a nada: “la policía nos corrió y no puede hacer nada”.

“Es muy triste, me duele mucho”, subrayó.