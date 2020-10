Mar del Plata: Los propietarios no residentes deberán pedir permiso para poder entrar a la ciudad

En los retenes de ingreso a esa ciudad o a Batán, los agentes municipales que están apostados en los controles de acceso tendrán una app para escanear el DNI y verificar que el trámite se haya hecho.

A partir de la disposición del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que dispuso el acceso de los propietarios no residentes desde el 1º de noviembre, el Municipio dispuso que se deberá solicitar un permiso a través del sitio web www.pnr.mardelplata.gob.ar.

"Solo podrán ingresar los titulares de inmuebles en General Pueyrredón o quienes demuestren cuál es la relación que los une con el titular, a quienes se le requerirán una serie de datos para verificar que son propietarios", sostuvo el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.

Además, el funcionario explicó que "si se trata de una persona jurídica, si es titular de una sociedad o familiar, deberá adjuntar la documentación que pruebe lo que está afirmando".

En ese sentido, Bonifatti señaló que "nuestra prioridad es la salud de los marplatenses y es por ello que quienes deseen ingresar al Partido de General Pueyrredón deberán completar, en todos los casos y sin excepción, una declaración jurada referida al estado de su salud".

"Una vez completados los datos, se envía el formulario y si está todo correcto, la autorización se remite por correo electrónico durante el transcurso del día, mientras que para aquellos que deban adjuntar documentación, les llegará en un plazo de 72 horas", puntualizó el funcionario.

En tanto en el resto de los municipios de la costa bonaerense todavía no se definió cómo se instrumentará la entrada de los propietarios no residentes ya que la app Cuidar Verano aún no está activa.