Nacho Fernández: "Me gustaría otra final con Boca"

"Me gustaría, porque siempre los clásicos son lindos de jugar y en una final son más lindos todavía. Sería lindo volver a cruzarse con Boca porque también sería bueno para el fútbol argentino. No va a ser una revancha porque lo de Madrid no se va a olvidar nunca”, comentó el exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata en ESPN.

Boca y River solamente se podrán enfrentar en una hipotética final de la Copa Libertadores, ya que salieron sorteados en diferentes cuadros y debutarán contra Inter de Porto Alegre y Atlético Paranaense de Brasil en los octavos de final respectivamente.

"No veo que Boca esté mejor que nosotros, está jugando bien y tiene grandes jugadores, pero en un cruce hay que verlo. Por ejemplo, cuando lo enfrentamos en la Supercopa Argentina estaban mejor que nosotros y le ganamos, cada clásico es diferente. Los veo mejor que cómo jugaban el año pasado", analizó el creativo del equipo de Marcelo Gallardo.

Además, Nacho Fernández remarcó: "Es un orgullo que alguien tan importante de la vereda de enfrente te elogie. Y más alguien como (Juan Román) Riquelme: yo lo vi jugar y siento una gran admiración por él".