ARA San Juan: comenzó la apelación por el fallo que desvinculó a Macri

Durante la jornada se escucharon los testimonios del comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, que está imputado en el juicio, así como también su abogado, Juan Pablo Vilgliero, y de Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, que fue otro de los condenados en primera instancia por la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez.

Villamide relató cómo fue su última comunicación con el capitán del submarino ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, en la madrugada del 15 de noviembre de 2017, cuando ya se había reportado un principio de incendio en la nave.

"A las 23.42, el comandante Fernández informó que estaban navegando en superficie, a la 1 de la mañana yo me comuniqué con el comandante, donde me reporta que habían tenido un principio de incendio, a cinco nudos de velocidad y habían puesto proa en un derrotero que los llevaba al medio del océano para no enfrentar el mar por las condiciones de temporal", expuso.

"Noté a un comandante preocupado pero decidido y que no requirió auxilio, dando a entender que era una situación segura y necesitaba ingresar al cuarto de baterías pero no podían hacerlo en superficie", agregó Villamide, que se sirvió de una pizarra para explicar el funcionamiento de un submarino.

En el fallo de primera instancia la jueza Yáñez determinó que el submarino no estaba en condiciones de navegar y que no era necesario investigar la responsabilidad del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, ni al ex presidente Mauricio Macri en calidad de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Vilgliero, en defensa de Villamide, afirmó a la jueza de Caleta Olivia de "faltar a la verdad" al determinar que "no andaban el telescopio, los sonares, el sector de señales, el parque de torpedos, el sistema de propulsión, el recorrido de la válvula del casco, el sistema de cuadro de baterías, los respiradores acondicionados y no se habían hecho las pruebas pendientes de presurización y de velocidad".

"Si así hubiera sido, tendrían que estar imputados dos tercios de la Armada, el ministro de Defensa de entonces (Oscar Aguad) y porqué no el comandante (en Jefe) de las Fuerzas Armadas", sentenció el abogado al pedir que se "revoque la resolución" de Yañez y sobresea a su defendido "por las arbitrariedades del fallo de instrucción y en todo caso dicte la falta de mérito".

Familiares tripulantes ARA San Juan

El abogado señaló que "fue el jefe del Estado Mayor de ese momento quien pone en operaciones al submarino y se encargan de habilitarlo los sucesivos comandantes" y así lo hizo Mauricio Macri por lo que el ARA San Juan "estaba operativo y habilitado desde septiembre de 2015 a noviembre de 2017, donde navegó 24 veces, recorrió más de 800 millas náuticas y 105 días".

Ricardo Saint Jean, defensor de Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, también hizo su exposición este jueves en la que detalló que Yáñez desconoció el testimonio de los especialistas en submarino y prefirió tomar como válido lo aportado por "disidentes", a quienes desmereció por tratarse de un "aprendiz en un caso y de otro con muy poca experiencia que no se basaron en datos técnicos sino en opiniones personales carentes de sustento".

"Los familiares, los aquí injustamente procesados, sus defensores, la Armada y los técnicos, aquellos de los arsenales navales que superaron las inspecciones, los que repararon las averías, los que atendieron las obras correctivas, las Armadas de todo el mundo que colaboraron en la búsqueda, todos esperamos y merecemos la verdad de lo ocurrido y no el ocultamiento de las evidencias por parte del juzgado de Caleta Olivia", cuestionó Saint Jean.

La causa sobre el hundimiento del ARA San Juan llevada a la apelación está caratulada como "López Mazzeo, Luis Enrique y otros por abuso de autoridad y deberes de funcionario público".

El presidente de la Cámara, Javier Leal de Ibarra, abrió a las 10 de la mañana la ronda de testimonios que se presentaron con parte de los protagonistas en el centro cultural de Comodoro Rivadavia y el resto vía Zoom. De hecho el juez estuvo en persona en el recinto con su colega Aldo Suárez mientras que la camarista Hebe Corchuelo de Huberman participó de manera remota.

Leal de Ibarra indicó a Télam tras el cuarto intermedio que "la audiencia seguirá hasta escuchar a todos porque la idea es darle todo el tiempo que las partes requieran y una oportunidad para hacer una devolución", por lo que el debate podría seguir la semana que viene.

Después Leal de Ibarra y sus colegas tendrán 15 días para llegar a una resolución y aportar los fundamentos, por lo que el presidente de la Cámara se estimó que el fallo daría a conocer a mediados de noviembre, cuando se cumplan tres años del hundimiento.