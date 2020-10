Verano 2021: exigirán un PCR o test rápido a todos los argentinos que ingresen a la Ciudad

El gobierno porteño y Nación consensuaron diferentes instancias de testeo y un estricto protocolo sanitario y de seguridad para la temporada de verano 2021 a fin de evitar un rebrote de contagios masivos de coronavirus en momentos en que la región Metropolitana de Buenos Aires (conurbano bonaerense más la Capital Federal) los casos vienen en descenso.

Voceros del Ministerio de Turismo porteño confirmaron a minutouno.com que el residente en CABA que viaje por el interior del país o al exterior cuando regrese por la terminal de Ezeiza deberá someterte a un hisopado dentro del aeropuerto, que lo realizará Migraciones, una vez arribado el vuelo. Además, deberá firmar una declaración jurada.

Una vez realizado el testeo, los turistas podrán ingresar a la Ciudad sin necesidad de esperar el resultado en los puntos de llegada y solamente deberán aislarse 14 días en caso de que el resultado sea positivo.

Respecto del PCR en el aeropuerto internacional, aún las autoridades nacionales no definieron si será gratuito (a cargo del Estado nacional) o si deberá pagarlo el turista argentino. El costo de ese test no baja de los 6.000 pesos cuando se realiza sin tener síntomas, que es la única vía actual que cubren las prepagas.

En tanto, aún no se resolvió si el argentino que viaje por la región u otro país deba someterse en el destino donde vacacione a otro PCR antes de subir al avión. Esa definición estará en el transcurso de los próximos días.

Y como adelantó este portal, los porteños que viajen a la Costa Atlántica pero también a cualquier punto del país y regresen a la ciudad de Buenos Aires en auto también deberán someterse a una prueba de Covid-19. En estos casos, se les realizará un test rápido en alguno de los puntos que dispondrá el gobierno capitalino. Por el momento, tampoco se definió si esta prueba será gratuita o si deberá abonarla el turista.

Y si se ingresa a la Ciudad por la terminal de ómnibus de Retiro también deberán practicarse un PCR en la estación de micros, sean argentinos, residentes en CABA o extranjeros.

TURISMO INTERNACIONAL

La fuerte estrategia de testeos también se aplicará para toda persona que viva en el exterior y quiera vacacionar unos días en la ciudad de Buenos Aires. La administración de Horacio Rodríguez Larreta implementará desde este viernes 30 de octubre el el arribo de turistas regionales con protocolos sanitarios similares a los exigidos para los turistas nacionales, a fin de "garantizar la seguridad tanto de los visitantes como de los residentes", resaltaron desde el gobierno porteño a este portal.

El turista que visite la Ciudad deberá someterse a un doble hisopado, más declaración jurada, más seguro del viajero. Sí, primero tendrá que realizar un PCR en su país de origen con hasta 72 horas de antelación antes de subir al avión que lo traerá a Ezeiza. Luego, en el aeropuerto internacional deberá pasar por Migraciones, y allí le practicarán un nuevo testeo.

¿Qué pasa si una persona tiene Covid-19 durante su visita por la Ciudad? Desde la cartera de Turismo porteña precisaron a minutouno.com que el plan de prevención incluye sólo el aislamiento en caso de que el testeo en alguno de los puntos consignados resulte positivo. Así, en principio, los turistas y residentes que regresen no deberán realizar cuarentena al arribar a la Ciudad.

El gobierno porteño y el sector hotelero trabajaron en conjunto desarrollando los protocolos, y actualmente los hoteles están listos para alojar visitantes de forma segura, resaltaron desde la Ciudad.

Coronavirus - testeos rápidos en Constitución

EL TURISMO MOVILIZA 148.000 EMPLEOS EN LA CIUDAD

En 2019, arribaron a Buenos Aires 2,9 millones de turistas internacionales y 6,9 millones de turistas nacionales que dejaron un gasto total de U$S 2.484 millones, de los cuales U$S 1.839 millones fueron de gasto de internacionales y U$S 645 millones de gasto de turistas nacionales, de acuerdo a datos del gobierno porteño.

La mayoría de los turistas internacionales vinieron de mercados regionales, como Brasil (28%), Uruguay (11%), Chile (9%), EE.UU. y Canadá (10%). Por su parte, los turistas nacionales arribaron a la Ciudad vía ómnibus (36%), automóvil (35%), avión (26%) u otras vías (3%).

Las ramas económicas ligadas al sector turístico sostuvieron el 7% del empleo privado registrado en la Ciudad en 2019, con 148 mil puestos de trabajo.

costa atlántica

UNO POR UNO, TODOS LOS REQUISITOS PARA INGRESAR A LA CIUDAD TRAR IRTE DE VACACIONES

Vías de ingreso y egreso: en esta primera etapa ( a partir de este viernes 30 de octubre) el arribo aéreo de turistas regionales y nacionales con destino a la Ciudad será a través del aeropuerto de Ezeiza. Además, los turistas nacionales podrán ingresar a CABA en micro o vehículo particular.

Turistas nacionales que arriben a la Ciudad o los residentes que regresen deberán:

Presentar una declaración jurada.

Los visitantes nacionales y residentes de la Ciudad (que hayan viajado dentro del país o al exterior) que lleguen por vía aérea deberán realizar un test PCR en Ezeiza.

Los que lleguen en micro, un test PCR al arribo a Retiro.

Los que lleguen en auto particular deberán realizar el test dentro de las 24 horas en cualquiera de los puntos de testeo habiltados por el gobierno porteño.

Una vez realizados los testeos, los turistas podrán ingresar a la Ciudad sin necesidad de esperar el resultado en los puntos de llegada y solamente deberán aislarse en caso de que el resultado sea positivo.

Turistas internacionales

Inicialmente se abrirán los arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay exclusivamente por vía aérea.

Los visitantes deberán: