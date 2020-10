Luciano Fabián Monzón, aquel lateral surgido en Boca que pasó por la Selección, fue tendencia en las redes sociales por su extravagante look. El ahora defensor de Atlético Tucumán, se tiñó el cabello de azul francia y se peinó "a lo punk". Las redes sociales no tardaron en encontrarle insólitos parecidos.