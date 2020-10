Protestas en Barcelona por las restricciones por el coronavirus

Este viernes, 30 de octubre, se registraron varios incidentes y hasta una persona herida por un piedrazo en la cabeza durante una protesta en la plaza Sant Jaume de Barcelona de la que participaron trabajadores cuyos rubros están afectados por las nuevas restricciones, informó el sitio catalán La Vanguardia.

La Guardia Urbana informó que un grupo de 1.500 personas se concentró en la plaza Sant Jaume, frente al Palacio de la Generalidad, en su mayoría personal de hotelería, gastronomía, o propietarios y empleados de gimnasios o centros de estética, que casi no podrán trabajar desde este viernes por los próximos 15 días.

https://twitter.com/thefuckingvas/status/1322237654482722819 AHORA MISMO - Cargas en la manifestación en plaza Sant Jaume. pic.twitter.com/QEEszmuNtE — Víctor Arias (@thefuckingvas) October 30, 2020

De acuerdo a las medidas publicadas en el Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña, el público no podrá circular por las calles entre las 22 y las 6, las actividades permitidas, las esenciales, correrán de 6 a 21, y los locales de gastronomía funcionarán de 6 a 23 sólo con delivery o take away.

Durante el día las personas no podrán entrar ni salir de Cataluña a menos de que sea por un viaje "justificado", y lo mismo correrá los fines de semana para los desplazamientos entre un municipio y otro: desde las 6 del viernes hasta las 6 del lunes nadie podrá viajar sin un justificativo.

Aunque no se trata de un estado de aislamiento social extremo como el que se vivió a princpios de año, la medida de cerrar cines y teatros, de limitar las actividades en espacios al aire libre o de prohibir las reuniones sociales de más de seis personas no convivientes no cayeron bien en la población de Cataluña.

https://twitter.com/EliseGaz/status/1322247601614393349 A Barcelone une manif supposée de travailleurs touchés par les restrictions termine en affrontements entre jeunes (grande partie négationnistes) contre policiers. (Ce n’est pas la manif du secteur culturel dont je vous parlais avant) pic.twitter.com/5ELF9M1hZx — Elise Gazengel (@EliseGaz) October 30, 2020

Las escuelas sí mantendrán las clases presenciales en el caso de la Primaria, pero habrá reducción de presencialidad para Secundaria y se retomará la educación virtual en las universidades. Algo parecido pasará con las bibliotecas y los museos, que sólo podrán recibir con un 33 % de aforo.

Los grandes perdedores de las medidas de aislamiento social de esta semana serán los trabajadores de gastronomía, hotelería, estética y de gimansios, pero sus quejas quedaron sumidas en los números globales de España, que este viernes registró su récord de contagios diarios de Covid-19 con 25.595 nuevos casos, lo que eleva a 1.185.678 el total acumulado.

El Ministerio de Sanidad reportó también 239 nuevos fallecimientos por Covid-19, lo que elevó el total a 35.878. Además, la nueva cifra de casos diarios supuso un notable ascenso con respecto a los 19.851 del viernes de la semana anterior.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostró seguro de que las restricciones servirán para limitar contagios por Covid-19 y descartó un nuevo confinamiento domiciliario, medida que no está contemplada en el nuevo estado de alarma.

El Gobierno de Pedro Sánchez decretó un estado de alarma de seis meses hasta el 9 de mayo de 2021 para tratar de doblegar la curva de contagios, lo que fue aprobado ayer por el Congreso.

Ahora la estrategia se centra en limitar los horarios de movilizaciones y las reuniones sociales e imponer cierres perimetrales, medida aplicada en 15 de las 17 comunidades autónomas del país, excepto en las Islas Canarias.

Estos cierres implican que el 83% de la población (unos 39,1 millones de personas) tiene prohibido abandonar su área de residencia salvo por causas justificadas.