Vélez y Huracán empataron en la batalla del sexto grande por la Copa de la Liga

El reloj marcaba 36 minutos de la primera parte, cuando Norberto Briasco culminó una gran jugada colectiva y sacó un derechazo imposible de atajar, esto le permitió poner en ventaja al "Globo". Por otro lado, Vélez mostró la iniciativa y apostó a tener la pelota, mientras que su rival apostó al contragolpe.

Ya en el complemento, el "Fortín", mostró una mejora futbolística y a los 11 minutos el árbitro sanciona tiro libre que es ejecutado por Ricky Álvarez y, este lo cambió por gol. Luego de este golpe, Huracán comenzó a acomodarse dentro del campo de juego y fue cubriendo los espacios para poder llegar al arco y tratar de concretar alguna ocasión clara de gol.

Cerca del final del partido, ambos equipos pudieron obtener el agónico triunfo. La primera chance la tuvo Huracán con un desborde de Briasco que terminó en un centro para Cordero que no pudo definir. Luego, el equipo de Mauricio Pellegrino fue el que no pudo concretar el segundo tanto. Lucero genera una gran pase para Janson , quien disparó la pelota a centímetros de la línea de gol pero no pudo ser.