Por el coronavirus, Estados Unidos 'celebra' uno de los Halloween más tristes

En una nueva guía que publicaron sobre cómo prevenir el contagio, advierten: "Muchas actividades tradicionales de Halloween pueden ser de alto riesgo de propagación de virus".

En el marco de la Noche de Brujas y otras festividades de la época, se clasifican tres categorías las actividades, de acuerdo con su nivel de riesgo: alto, moderado o bajo.

En la primera (con mayor nivel de riesgo) aparece el tradicional "trick or treat", donde se entregan dulces a los chicos mientras van de puerta en puerta exclamando "truco o trato".

También consideran de alto riesgo asistir a fiestas de disfraces "muy concurridas y en espacios cerrados", visitar las tradicionales casas embrujadas en la que puede haber "mucha gente junta y gritando" o "ir de paseo en tractores o cosechadoras con personas que no viven en su mismo hogar".

En la categoría de actividades de riesgo moderado, los CDC incluyen, entre otras, la entrega de golosinas en bolsas individuales que las familias pueden recoger sin abandonar la distancia social.

Para ello, recomiendan colocar las golosinas en el borde del jardín, u organizar un desfile de disfraces al aire libre, para un grupo reducido, en el que las personas mantengan una distancia de más de seis pies (1,8 metros).

Y advierten que una máscara de disfraz no sustituye al tapabocas. "No se debe usar una máscara de disfraz excepto que esté confeccionada con dos o más capas de tela respirable y cubra la boca y la nariz, y no deje espacios alrededor de la cara", alertan.