Zaffaroni aseguró que "nuestro Poder Judicial tiene una estructura obsoleta"

[AUDIO] Raúl Zaffaroni en Toma y Daca: "El desalojo de Guernica no me pareció propio de un Gobierno peronista"; "Si falla a favor de los traslados, la Corte estará al borde del prevaricato"; "Si Macri pone condiciones es porque no quiere dialogar". https://t.co/FpJZtg34t6