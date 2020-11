Quique Setién habló después de su salida del Barcelona y criticó a Lionel Messi

En primer lugar, Quique Setién, entrenador en ese entonces, tuvo que dejar su cargo y fue reemplazado por Ronald Koeman. Una vez que asumió el técnico neerlandés, comenzó una "limpieza" en el primer equipo que provocó la desvinculación de varios futbolistas, entre ellos: Arturo Vidal y Luis Suárez.

Luego de que se dieran a conocer estas nuevas medidas, Lionel Messi comunicó que ya no tenía intenciones de seguir en el Barcelona y que buscaría nuevos desafíos. Esto provocó el enojo de todos los fanáticos que comenzaron una campaña para que Josep María Bartomeu y toda su junta directiva renuncie a su cargo, algo que se concretó en los últimos días.

Pero cuando todo parecía volver a la normalidad, apareció Setién para hablar sobre su paso por el club "Culé" y dejó varias declaraciones polémicas sobre Lionel Messi y la situación en la que se encontraba el equipo. El ex DT brindó una entrevista con Vicente del Bosque para el diario español "El País".

"En mis 40 años en un vestuario, primero como jugador y después como entrenador, he llegado a la conclusión de que tienes 16-18 hombres absolutamente comprometidos. Hay cuatro o cinco que no tienen ese entusiasmo. Luego tienes uno o dos que son complicados y retorcidos. Los he tenido como compañeros y como técnico. Esto sí ha sido permanente con todos los equipos", comenzó diciendo Quique antes de hablar de su experiencia en el "Azulgrana".

"Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quien soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado...", expresó sobre Lionel Messi.

Luego, agregó: "Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas como se ve en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no te esperas. Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira...".

"Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este mucho a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso, Pelé... le dije un día que llevaba 15 años esperando que llegara el partido del Barça para verle", sentenció Setién.

Por otro lado, fue consultado sobre aquella histórica goleada en el partido de Champions League ante el Bayern Múnich. "Quedas tremendamente dañado, pasas a la historia del Barça con esa derrota. Asumo mi porcentaje de culpa. Algún día igual escribiré sobre esto". Y reveló que, "tras echarme me enteré de que la decisión ya estaba tomada antes del 2-8. Me enteré de todo",