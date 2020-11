Melina Rodríguez, la N°1 del crossfit en Argentina: "La ayuda económica es prácticamente nula"

Algo parecido ocurrió con Melina Rodríguez, que con el correr del tiempo se convirtió en una atleta de elite y se encarga de representar al país en las diferentes competencias internacionales. Ella comenzó a dedicarse de manera profesional a esta disciplina y lucha para que sea reconocido como deporte olímpico. En una charla con minutouno.com reveló como descubrió su amor por el crossfit y como luchó para llega a donde está en la actualidad.

DESCUBRIENDO UNA NUEVA PASIÓN

Melina le dedicó gran parte de su vida a la gimnasia artística, hasta que un día, casi de casualidad, conoció el crossfit y le llevó tan solo una clase darse cuenta que lo que quería en un futuro era dedicarse a esa novedosa disciplina.

"La descubrí por medio de una amiga. Habían puesto un box frente a su casa y me preguntó si me animaba a acompañarla a la primer clase. Hasta ese momento no tenía idea de lo que era el crossfit. Después de esa clase, quedé enamorada de esta linda disciplina a la que hoy dedico la mayor parte de mi tiempo", comenzó contando Mel.

Luego, relató como tomó la decisión de dedicarse profesionalmente al crossfit. las enseñanzas que obtuvo a lo largo de los meses y la persona que la motivó a priorizar el deporte.

"Cuando tuve a mi primer Coach, Juan Alfano o "El Negro", como le digo yo. Él se tomó el tiempo y el trabajo de mostrarme que realmente podía llegar lejos si estaba dispuesta sacrificar varias cosas que en ese momento me llevaban más tiempo que el entrenamiento", explicó

Y, agregó: "Él me enseñó a confiar en mí, me enseño paciencia, disciplina, a valorar el tiempo mío y el del otro que desde su lado aportaba su granito de arena para que yo sea mejor atleta. Vi tantas ganas en él de querer llevarme lo más lejos que él pudiera que no tuve que pensar mucho para tomar la decisión de volver a poner al deporte como prioridad en mi vida".

MOMENTO DE COMUNICAR LA DECISIÓN TOMADA

Cuando Mel descubrió su pasión por el crossfit, tomó la decisión de dejar su carrera universitaria y volver a dedicarse por completo al deporte y luchar por ser una atleta reconocida. En ese momento, no estaba pasando por la mejor situación pero decidió comunicarles a sus padres que iba a ir en busca de sus sueños.

"Al principio fue un gran impacto para mis viejos cuando les conté mi decisión. Venía de 10 años de alto rendimiento en la rama de la gimnasia artística, con 4 operaciones encima. Y comunicarles que iba a dejar mi carrera en el hospital, que me faltaba muy poco para recibirme de Instrumentadora quirúrgica, para volver a dedicarme al deporte y costó un largo tiempo", reveló Rodríguez.

Finalmente, cuenta que lo aceptaron y está ahí para apoyarla incondicionalmente en su día a día: "cuando vieron que mi postura era firme y que empezaban a ver que "tenía futuro" en esto, aceptaron y acompañaron mi decisión como en cada paso que doy".

CAMINO A CUMPLIR UN GRAN SUEÑO

Cuando un deportista comienza su camino se pone muchos objetivos, pero el más importante y en el que la mayoría coincide es poder llegar a disputar un Mundial y representar a su país de la mejor manera posible. Esto a veces se complica porque no todas las disciplinas son apoyadas por las Federaciones o sponsors que, en su mayoría, ellos mismos deben conseguir.

Melina Rodríguez tuvo la posibilidad de competir en diferentes torneos internacionales. Llegó por primera vez a un Mundial en el año 2017 tras varios meses de trabajo y esfuerzo junto a su equipo. "El primero fue en el 2017, en la categoría TEAM, con el equipo "Biggfriends". Fuimos el único equipo Latino, despúes de 3 años, en llegar al mundial".

"En 2018 me incliné como para la categoría individual, y en el 2019 volví a participar siendo la única argentina en clasificar a los games. Clasifiqué ganando la plaza de "National Champ", ganando el primer lugar en el país. Y en el 2020, clasifiqué nuevamente por National Champ, siendo la única representante latina en todas las categorías" , detalló.

LA CONFIANZA COMO BANDERA

"Confié desde el momento en que decidí dedicarme al alto rendimiento una vez más. Dejé muchas cosas de lado por estar hoy donde estoy y por todo lo que me falta lograr. Una vez tomada la decisión, para mí no hay vuelta atrás. Soy fiel a cada decisión y objetivo que me propongo. Tengo la suerte de estar rodeada de un gran equipo que es parte de todo este proceso, de cada entrenamiento y objetivo que me pongo en la mira. Y cada uno de ellos dedicar su tiempo y energía en pos de mis objetivos. Siempre agradezco tener el equipo que tengo, porque sin ellos hubiese sido mucho más difícil estar hoy acá y poder disfrutarlo de la manera en que lo hago". se sinceró Melina.

Aunque reconoce que todavía le falta cumplir un objetivo muy importante en lo personal: "Hasta que no esté en lo más alto del podio, el objetivo no está cumplido. Estamos cada año más cerca, pero hay mucho trabajo por hacer todavía".

REINVENTARSE EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Este 2020 está siendo muy complicado para toda la sociedad, debido a la pandemia de coronavirus que se desató en todo el mundo. Este virus, provocó la suspensión, no solo de las actividades y competencias deportivas, sino que todo aquello que convoque una gran cantidad de gente.

Con el paso del tiempo, las medidas de prevención sanitarias se fueron extendiendo por varios meses y obligó a buscar distintas maneras de reinventarse. El crossfit fue uno de las disciplinas que se vio afectada y aquellos deportistas que practican debieron buscar la manera de mantener su rutina, ya que muchos de ellos no cuentan con los elementos necesarios para entrenar.

Mel fue una de ellas y nos contó como le afectó la pandemia en su día a día y como se las ingenió para solucionar los inconvenientes que eso le provocó. Ella revela que la pandemia "afectó bastante. No solo en el entrenamiento, me preparé para el mundial sola en casa. Entrenando con lo que tenía, viendo con mi viejo, que es mi ejemplo, como podíamos armar una estructura con los fierros y cajones que había en casa".

"Mi vieja que me hacía compañía con unos mates en pleno invierno a las 8 am. Mi hermana sacaba su compu y se ponía a trabajar en el patio conmigo y tomarme tiempos, para que no estuviera sola", detalló.

Luego, comentó como se organizó para mantener la relación con sus coaches y la solidaridad de la gente para brindarle su ayuda: "A la distancia hablando con mis coaches, contándoles como estuvo el día de entrenamiento. Gente que me contacto para ofrecerme materiales, máquinas para que pueda entrenar un poco más completo. Mis sponsors rebuscándoselas para traerme material a casa. Entrené sola, pero nunca me sentí sola realmente. Como dije, tengo la suerte de tener un equipo que empuja conmigo siempre. Y así logre reinventarme y prepararme con mucho amor y ganas para este mundial".

Antes de que el coronavirus llegue a la vida de todos, Mel comentó como era su entrenamiento diario y como se tuvo que modificar. "Entraba de 2 a 3 turnos por día y daba clases todas las tardes, pero la pandemia dio vuelta mi rutina diaria. Pasé a entrenar 1 turno en casa y a dar algunas clases por zoom".

LA DIFERENCIA ENTRE EL CROSSFIT EN ARGENTINA Y RESTO DEL MUNDO

Como suele ocurrir en distintos deportes, muchos no son considerados "profesionales" o simplemente no le dan la importancia que merecen. Cuando esto ocurre, las diferencias con los distintos países se pueden ver a la hora de salir a competir en el plano internacional.

Es por eso, que muchas veces por más esfuerzo que se haga no se obtienen los resultados esperados. Los sponsors son un gran sosten para aquellos deportistas que no reciben ningún tipo de ayuda y tienen que costearse los gastos para llevar a el país a lo más alto.

Melina nos contó cuáles son las principales diferencias entre el crossfit en Argentina y los diferentes países, teniendo en cuenta que ella es embajadora de Atómo Desinflamante Forte.

"Afuera los sponsors apoyan mucho a los atletas a nivel económico para que justamente puedan entrenar y descansar lo necesario para ser los mejores. Se les da los elementos que necesiten sin ningún problema. Acá, la ayuda económica es prácticamente nula. Los viajes e inscripciones a competencias importantes son muy costosas y dependen de uno poder costearlos. Entonces te ves obligado a entrenar, hacer malabares para poder trabajar y "llegar a fin de mes" y seguir entrenando lo que reste del día".

Luego, agregó: "El problema es que el día tiene solo 24 horas y uno hace un gran esfuerzo por entrenar y cumplir sus objetivos para que cuando llegue el momento de dar fruto a tanto esfuerzo, venga el problema de 'como hago para viajar o juntar tanta plata para esta competencia'. Acá, y me refiero al deporte argentino no solo al crossfit, hay mucho talento que por este tipo de problemas, no logran cumplir sus objetivos por no tener el apoyo económico necesario para dejar al país lo más alto que uno pueda". Además, siente que lo que falta a esta disciplina es "que sea reconocida como deporte olímpico".

LA POPULARIDAD QUE FUE OBTENIENDO A LO LARGO DE LOS AÑOS

A medida que pasan los meses, cada vez más gente se interesa por esta novedosa disciplina. Su crecimiento es algo que sorprendió a mucha gente, ya que el rango de edad es muy variado y todos se esfuerzan muchísimo por represntar al deporte de la mejor manera.

Consultada sobre este gran crecimiento, Rodriguéz le cuenta a este medio que: "No me sorprende. Sabíamos que iba a pasar y va a seguir creciendo. Lo cual me encanta. Es un lindo deporte para hacer, ver y disfrutar. Ataca más de una disciplina conocida por todo el mundo, como el levantamiento, la gimnasia, Correr, nadar… es un conjunto de todo".

UN CÁLIDO MENSAJE PARA AQUELLAS MUJERES QUE QUIERAN SUMARSE

"Hagan siempre lo que les haga feliz desde el corazón. Que no hay nada más lindo que eso, que ser fiel a lo que uno quiere y siente desde adentro. Que las criticas están siempre, y a veces muy de cerca, pero que si tomás la decisión siendo fiel a lo que sentís, no hay critica que valga tal felicidad. Lo viví desde cerca, teniendo la "critica" en casa. Se preocupaban por mi físico, por como iba a conseguir una pareja si tenía muchos músculos. Mi respuesta fue que esto era lo que yo elegía para ser feliz y todas esas preocupaciones, miedos o críticas que me transmitían, se iban a acomodar con el tiempo, dejando que fluya y se de como tuviera que ser. Soy feliz con cada decisión que tomo, porque soy fiel a lo que siento. Y eso, no se paga con nada".