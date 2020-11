Los hoteles de la Ciudad ya pueden recibir turistas: los detalles del protocolo

Fue a través de la publicación en el Boletín Oficial del distrito de la Resolución Conjunta 23/2020, del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y la Secretaría General y Relaciones Internacionales.

De esta forma, los hoteles y hospedajes quedaron habilitados para recibir a turistas de países limítrofes que visiten el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyo ingreso al país fue habilitado por el Gobierno nacional en una medida oficializada el viernes último.

El protocolo para hoteles turísticos

- No estará permitido el uso de amenities.

- Los pasajeros deberán llevar su equipaje y estacionar su vehículo, excepto que estén imposibilitados de hacerlo.

- En todos los casos en los que no sea posible mantener la distancia interpersonal mínima, se deberá colocar barreras transparentes.

- Los ascensores podrán ser utilizados de manera individual u ocupando hasta un 30% de su superficie.

- Los desayunos se servirán en la habitación o bajo la modalidad take away.

- Solo se utilizarán medios de pago digitales.

- Será obligatorio el uso de tapabocas tanto para turistas como para trabajadores.

- Se deberá respetar la distancia social mínima de rigor, establecida en 1,5 metros.

- Se deberán realizar todos trámites posibles de manera virtual (inscripciones, check in / out, etc.)

- El establecimiento deberá hacer llamados telefónicos de control de síntomas relacionados con Covid-19 de manera previa al ingreso o participación de actividades turísticas.

Hasta el momento, y desde el 24 de agosto, los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires estaban limitados a recibir personas que llegaban por un motivo de fuerza mayor, como cuestiones médicas o laborales.

Con esta resolución, varios hoteles volverán a su función original, ya que muchos de ellos habían sido destinados, en una primera etapa tras la llegada de la pandemia al país, a albergar pacientes leves de coronavirus, como parte de una red extrahospitalaria.

"Este protocolo es parte de un trabajo conjunto que contempla un plan integral de reactivación que nos permite empezar a poner en marcha de manera gradual y segura la llegada de turistas con mucha prudencia y cuidado, sin dejar de lado todo el esfuerzo que hicimos”, aseguró Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad.

“Es una gran alegría que después de varios meses, los hoteles de la ciudad puedan volver a recibir turistas", dijo por su parte el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Robredo.

Agregó que en esta nueva etapa se proponen "una apertura gradual del turismo que garantice la seguridad de los visitantes y de los residentes".

La ciudad obtuvo, junto a 17 provincias, el sello de destino seguro del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, que garantiza que cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad para recibir turistas, y es una garantía internacional de confianza para los viajeros.