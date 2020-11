Dolores Etchevehere prometió seguir con el Proyecto Artigas

"El proyecto sigue y días pasados tuve un llamado de alguien de la provincia de Buenos Aires que quería donar parte de su herencia en tierras para nuestra iniciativa", aseguró a Futurock Dolores Etchevehere tras estar detenida en Entre Ríos por negarse a dejar el campo Casa Nueva, propiedad de la empresa que integran sus hermanos y su madre.

"Ellos tratan de anularme, de silenciarme, sobre todo en este proyecto que interpela un tipo de producción agropecuaria, un paradigma socioeconómico", expresó Dolores Etchevehere en referencia a su madre y hermanos, entre ellos el ex ministro Luis Miguel Etchevehere.

"Creen que metiéndome presa yo me voy a anular o quedar quieta, pero eso no va a ocurrir jamás", agregó la mujer en referencia su detención.

Después de que Dolores Etchevehere dejara el campo entró de nuevo Luis Miguel Etchevehere y denunció el mal estado en el que los miembros del Proyecto Artigas habían dejado el casco. "Yo también tomé fotos previas a las que tomaron ellos y en su momento las vamos a subir a las redes sociales", se atajó la mujer, que todavía es representada por Juan Grabois.

De hecho, Dolores Etchevehere aclaró que "no es cierto" que Grabois la haya "dejado sola" tras el desalojo, y protestó: "Con este comentario de que Grabois me dejó sola anulan mi independencia, como que una mujer no puede pensar por si misma, como que siempre tiene que estar bajo la tutela de un hombre".

La hermana Etchevehere afirmó que seguirá adelante con el Proyecto Artigas que comparte con Grabois, que es su "abogado y también amigo". Por otr parte cuestionó la presencia de ciertos personajes de la oposición que fueron a Entre Ríos a apoyar a su hermano ex ministro.

"Metieron cizaña sobre quién estaba conmigo en mi casa, mientras que en la puerta del campo estaban Pichetto y Bullrich y yo me pregunto qué tenían que hacer allí", señaló la mujer.