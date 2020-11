Italia lanza medidas más duras por el Covid-19 y habrá toque de queda

Junto con el toque de queda se aplicarán otras restricciones: "Los centros comerciales cerrarán los días festivos y en las vísperas, a excepción de las áreas de venta de alimentos, farmacias y estancos. Además, las salas de juegos, los locales de apuestas y videojuegos estarán cerrados; los museos y exposiciones también cerrarán. En los transportes públicos locales, prevemos una reducción del 50%, y se introducirán restricciones en los viajes entre regiones salvo por razones de necesidad (trabajo, urgencias sanitarias y otras emergencias)". Además, las clases en los secundarios serán a distancia.

"La inclusión de una región en una de las tres áreas de riesgo se realizará con una orden del Ministerio de Sanidad", explicó el primer ministro de Italia. De este modo, se evita que sólo las regiones decidan, hipótesis que habían rechazado los presidentes regionales. "Se trata de introducir medidas adecuadas para las zonas de mayor riesgo y restricciones menos severas para las zonas donde la emergencia es menor", precisó Conte.

"Haremos todos los esfuerzos económicos que sean necesarios para ofrecer elementos de estabilidad y certeza al mundo del trabajo", aseveró el mandatario de Italia respecto a los efectos secundarios que contraen las restricciones por la pandemia de coronavirus y agregó: "Somos conscientes -añadió- de la frustración y la sensación de desconcierto y también de la rabia que se está manifestando en estos días, y las repercusiones sobre la actividad económica".

Respecto a la actual situación por el coronavirus Covid-19 en Italia, Conte indicó que "el panorama ha empeorado en relación con la primera ola", pero aseguró: "El 95% de las personas tienen síntomas leves. No estamos sufriendo una presión insoportable en las unidades de cuidados intensivos, sino que estamos viviendo una saturación preocupante, en particular en las terapias sub intensivas y en el área médica en general. Por esto, es necesario aliviar los servicios de urgencias".