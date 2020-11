Intento de femicidio en Mar del Plata: una mujer denunció que su ex pareja la tiró desde un acantilado

La noticia de este supuesto accidente trascendió por los medios, en las imágenes del rescate se veía a la joven de 21 años tirada en la playa, luego de caer unos 30 metros de altura, y a Julio López, de 38 años, colgado en la mitad del acantilado.

Jennifer logró sobrevivir pero sufrió grandes lesiones y fracturas, luego del shock cambió su versión de los hechos, y reconoció que no se trató de un accidente sino de un intento de femicidio.

De acuerdo a su relato, todo empezó con una discusión por celos: “Me llevó a los acantilados diciendo que me iba a matar, que no me iba a dejar viva, porque si yo vivía lo iba a denunciar y me dijo ‘te tengo que matar’” y luego la empujó pero el también resbaló y se cayeron juntos, relató en diálogo con Canal 8 de Mar del Plata.

Y bueno así es el amor así el los celo cuando una relación no van y después de tanto mese vuelve a tené algo y justo se... Publicado por Jennifer Dusinsky en Miércoles, 28 de octubre de 2020

“Yo caigo de cabeza y me doy vuelta. Caí sobre las piedras desmayada. No daba señal de vida. Después de 30 minutos sobreviví”, agregó Jennifer que continúa recuperándose de las quebraduras.

La familia de la joven realizó la denuncia por “intento de femicidio” contra López que estuvo varias horas prófugo, hasta que se entregó y declaró, ante el fiscal que entiende en la causa Alejandro Pelegrinelli, y dijo que se trato de una caída accidental y que es inocente de los cargos que se le imputan.

El agresor y Jennifer mantuvieron una relación signada por la violencia durante tres años, y a fines de 2019 tuvieron a su primera hija: “Él me maltrataba, me pegaba. Mis papás no querían que vuelva con él porque me iba a matar y yo no los escuché. Hoy estoy contándola y disfrutando de mis hijos, pero no la contaba”.

Cuando los dos fueron rescatados en los acantilados por la policía y Defensa Civil, Jennifer tuvo que ser trasladada al Hospital Interzonal con fractura de pelvis y fractura de tibia y peroné: “Me quería ir del hospital, sentía miedo, no podía dormir, se me acercaba la doctora y tenía miedo”.

“Él me decía que iba a ser de él solo y de nadie más. Ahora quiero justicia. Si me mataba, mi hijo y mi familia me iban a llorar. No quiero nada más, no lo quiero ver”, recordó la joven entre lágrimas.