Cómo hubiera resuelto Julio Grondona el escándalo por el River Camp, según su hijo

En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, “Humbertito” lamentó que “la Superliga desapareció pero no tanto”, ya que explicó que “las cosas siguen siendo igual”.

julio-y-humberto-grondona.jpg Humbertito opinó sobre el escándalo entre River y la Liga Profesional de Fútbol y recordó a su padre, Julio Grondona.

“Antes había uno que resolvía las cosas bien o mal, lo insultaban, lo culpaban de todo, pero estas cosas que suceden no pasaban y no llegaban a pasar. Yo me imagino si alguien iba a pedirle al tercer piso la posibilidad de jugar en su predio, lo frenaba antes, ni le dejaba tocar la puerta y lo mandaba a mudar. No estoy de acuerdo en la forma que se demoró en decir que no se podía jugar ahí. Quizás lo hicieron, pero por otro lado insistieron", expresó el hijo de Julio Grondona sobre el escándalo del River Camp.

El hijo del histórico presidente de la AFA apuntó contra el “Millonario”, ya que consideró que “no es lógico el pedido si sabe que por Conmebol no puede hacerlo”, y añadió: "Entonces, insiste en algo que sabe que no se puede y genera un problema. Se buscaba otra cancha y chau. Ni debía insinuar que estaba preparado su predio, porque no va para la imagen del fútbol, por más que se juegue mal al fútbol"

"Quisieron confundir el Alfredo Di Stéfano del Real Madrid con su predio y la verdad es que yo fui a Madrid y el Di Stéfano es algo parecido a la cancha de Arsenal, pero VIP. Ahí jugaba el Real Castilla. No es lo mismo", sentenció Grondona, quien apoyó la decisión de la Liga Profesional de Fútbol.