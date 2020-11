Angelici respondió a la auditoría de Boca, y llamó "burro" a Ameal

"Ameal nunca me atendió el teléfono. Yo participé de muchas elecciones en mi vida, en el fútbol, en partidos políticos, en la facultad, en la cámara de empresarios. Eso termina esa noche, al otro día somos todos hinchas de Boca. Lo llamé para felicitarlo, no me atendió, y después para organizar la transición, nunca me atendió. No me llamó nunca. Solo me mandó decir que quería entregarla después del 12 de diciembre porque no se querían hacer cargo de día del hincha de Boca. Cuando uno gana tiene que estar contento, no sé de dónde sale tanto odio y tanta bronca", sostuvo Angelici en una entrevista con TyC Sports.

Sobre el balance de corte del final de su gestión, cuya falta fue una de las acusaciones de la auditoría, el ex presidente de Boca, argumentó: "Lo único que me llegó fue una carta documento exigiéndome el balance de corte, que me sorprendió. Le contesté casi cargándolo, no pude entender que sea tan burro porque él estaba en la Comisión Directiva cuando terminó (Mauricio) Macri, cuando él asumió la firmó él como presidente y yo como tesorero”.

En cuanto a las irregularidades, Daniel Angelici argumentó que en Boca “siempre entra y sale dinero”, y aseguró: “Todos los balances nos dieron superávit. La plata está en las remodelaciones del estadio, en Casa Amarilla, en Ezeiza, en compra de jugadores".

También se refirió a las denunciadas comisiones que se pagaron por la transferencia del delantero Darío Benedetto al Olympique de Marsella. "Sí, hubo un intermediario por Benedetto. Cuando se le renovó el contrato no se le pagó comisión al representante (Christian Bragarnik) y se arregló ese 10 por ciento", explicó.

"La empresa holandesa tiene muchos años, tiene acuerdos con diferentes clubes. Se llama Essel Sports Managments. La empresa trajo la propuesta. No queríamos venderlo, pero el jugador vino a hablar y aceptamos. Boca bajó del 10 al 7 por ciento de la comisión, eso es lo que se le pagó a la empresa holandesa", agregó Angelici.

Sobre el préstamo del delantero cordobés Cristian Pavón a Los Angeles Galaxy, que Boca tendría previsto llevar a la Justicia en los próximos días, argumentó: "Llegó una propuesta de 25 millones del PSG por Pavón antes del Mundial 2018. Como Talleres tenía un porcentaje, Boca decidió en un futuro, descontarle la venta, con un mínimo y un máximo".

En el informe presentado por la actual CD se explicó la existencia de "un faltante de 519 mil euros que correspondían a la primera cuota de una deuda del PSG por el mecanismo de solidaridad del pase de Leandro Paredes al Zenit San Petersburgo". Ese texto también especifica que los franceses adujeron que "el pago fue realizado en 2019" y un "grupo de piratas informáticos" lo interceptó.

Sobre ese tema, Angelici comentó: "Cuando le reclamamos el dinero al PSG, ellos contestan que ya habían pagado. A ellos les llegó una cuenta que no era. Nosotros hicimos la denuncia penal correspondiente. Empezamos a ver las distintas formas para que puedan pagar y PSG terminó pagando".