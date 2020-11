Elecciones en EE.UU: el resultado podría no conocerse hoy

Con casi un cuarto de millón de víctimas fatales Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de coronavirus Covid-19 del mundo. No hay aspecto de la vida diaria que no se haya visto alterado incluso a pesar de la decisión del gobierno de Donald Trump de no adoptar medida alguna para intentar frenar el avance de los contagios. La elección presidencial no es la excepción.