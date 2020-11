¿Por qué en EE.UU. un candidato puede convertirse en Presidente con menos votos que su contrincante?

Todos los sondeos de opinión pronostican una victoria del candidato opositor, el ex vicepresidente Joe Biden, y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, tanto por el voto popular como en el Colegio Electoral, que es el que vale legalmente. ¿Por qué esta diferencia? Es que el sistema electoral estadounidense guarda una particular que puede sorprender a muchos argentinos: El candidato más votado a nivel nacional puede no terminar convirtiéndose en presidente y sí su contrincante con menos votos populares.