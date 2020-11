Alberto Fernández: "Usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea"

Fernández consideró que "es necesario que el Estado de Derecho funcione", y que para eso la Justicia debe ser "rápida" y debe haber jueces "técnicamente preparados y moralmente probos".

En ese sentido remarcó que “los años que nos presidieron no fueron un buen ejemplo”, y lanzó: “Los espías entre los jueces no fueron una buena idea, usar jueces para perseguir opositores, presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas, no fue una buena idea. Eso no es el Estado de Derecho. Eso es un mal uso de las instituciones de un Gobierno de turno. Y eso nosotros no lo queremos”, mencionó con respecto al ex presidente Mauricio Macri.

"Usar jueces para perseguir opositores no fue una buena idea”, agregó tajante.

"Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto", dijo Fernández al inaugura obras del edificio del Departamento Judicial Avellaneda/Lanús.

Asimismo, sostuvo que la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo “no busca que el Presidente ponga a jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene", sino que “busca que tengamos jueces dignos, moralmente irreprochables” y que “el estado de derecho en una democracia garantice la justicia a todos los ciudadanos”.