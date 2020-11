Operarán a Diego Maradona por un hematoma en el cerebro

"Ocurre con frecuencia por un golpe en la cabeza. Me dicen que es lo mismo que tuvo Cristina Fernández en 2013. No reviste gravedad el cuadro, pero no deja de ser una operación", afirmó.

La operación de la actual vicepresidenta fue por una acumulación de sangre en las paredes de las meninges que recubren el cráneo. La operación consistió en una o dos pequeñas perforaciones en el cráneo por las que se introdujo una cánula para instilar suero y luego drenar la sangre acumulada junto al suero introducido.

El equipo médico del Director Técnico de Gimnasia, encabezado por el neurocirujano Leopoldo Luque, decidió operarlo esta misma noche, informaron en Radio 10. La recuperación es de dos meses, con reposo absoluto.