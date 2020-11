¿Qué dicen las tendencias de Google sobre las elecciones en Estados Unidos?

En tercer lugar quedó la candidata del Partido Libertario, Jo Jorgensen, y en cuarto, el del Partido Verde, Howie Hawkins. Ambos capararon apenas el 7% y 1% de las búsquedas sobre candidatos respectivamente.

De más está decir que la "popularidad" de la que goza el nombre de Joe Biden en Google no obedece a la intención de voto del electorado estadounidense sino al interés del público residente en ese país.

google search candidates.jpg Google habló, y el ganador de Joe Biden, al menos en las búsquedas

Según hizo notar el sitio La Vanguardia de México, en la semana del 15 al 21 de diciembre de 2019 el nombre de Joe Biden no era rival para Donald Trump ya que al comparar ambos motores de búsqueda en Google Trends el nombre del actual mandatario era requerido por el 93,75% de las personas, probablemente porque el ex vicepresidente de Barack Obama aún no había sido definido como candidato oficial.

El ranking confeccionado por Google dio como ganador al candidato demócrata que este martes le disputa la presidencia a Donald Trump en medio de una situación social y económica delicada por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

Joe Biden anunció su precandidatura a la Presidencia en abril de 2019, pero no fue sino hasta agosto de 2020 que le ganó a Bernie Sanders en las internas del Partido Demócrata y quedó como rival oficial de Donald Trump en las elecciones generales. En ese entonces el ex vicepresidente de Barack Obama ni siquiera había elegido a su compañera de fórmula, que terminó siendo la senadora Kamala Harris.

MAPA EN VIVO DE LAS TENDENCIAS DE GOOGLE