Hugo Maradona: "Ojalá que se asuste y diga 'bueno, soy normal'"

“Hace unas horas había hablado por videollamada con Diego y después me llamó Gianinna y me contó que lo iban a operar, no entendía nada", explicó uno de los hermanos de Diego Maradona a TyC y agregó: "Estoy en contacto con mis hermanas y me comunican todo”.

“Es el que nos dio de vivir a todos, no significa que lo quiera más que a los otros, los quiero a todos por igual", dijo emocionado y aseguró: "Daría mi vida por estar ahí porque él también la daría si yo estuviera en esa situación".

De cara a la intervención quirúrgica, indicó: "Él es fuerte, va a salir y ojalá que lo dejen en paz, que lo dejen en paz, nada más”. Un poco más relajado, pronosticó que "seguro mañana ya va a estar y va a empezar a romper las pelotas como siempre. Es el más hermano más grande pero parece el hermano más chico, el pelotudo”. Entonces, sentenció sentenció: “Sale adelante y si Dios quiere la semana que viene estoy por allá”.

Un hematoma subdural como el que tiene Diego Maradona es la acumulación de sangre entre el cráneo y el cerebro. Se los puede catalogar en tres estadios: agudos, en el caso de que se den entre los tres días de provocado el trauma; subagudo, cuando tiene lugar entre los cuatro y 21 días; y crónico en aquellas ocasiones en que se diagnostica pasados los 21 días. Se estima que su incidencia es de 2 a 5 por cada 100 mil habitantes por año. La mayor parte de los que lo sufren superan los 60 años.