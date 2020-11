Elecciones en Estados Unidos: los resultados estado por estado

Embed

Los triunfos iniciales de Donald Trump y Joe Biden no permiten sacar conclusiones sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ya que Indiana, Kentucky y Virginia Occidental son territorios tradicionalmente republicanos que el actual presidente también ganó en 2016, al tiempo que Virginia y Vermont son estados demócratas a los que el demócrata llegaba como favorito.

Con estos esperados triunfos, proyectados por las cadenas Fox News y CNN, Trump sumaba ya 24 de los 270 votos que necesita un candidato en el Colegio Electoral para ser proclamado presidente, mientras que Biden acumulaba 16, según el sistema de elección indirecta de Estados Unidos.

Los votantes que sufragaron personalmente en las elecciones en Estados Unidos se sumaron a 102 millones que votaron por anticipado durante las últimas semanas, un asombroso número récord que representa el 73% de los votos totales emitidos en las elecciones presidenciales de 2016 y que refleja los temores al coronavirus.

Joe Biden, de 77 años, llegó a las elecciones en mejor posición que Donald Trump, ya que tiene muchas más combinaciones posibles de estados que ganar que le permitirían llegar a los 270 votos en el Colegio Electoral, mientras que el republicano, de 74 años, tiene un camino más estrecho, aunque no imposible, hacia su reelección.

El control del Senado también está en juego: los demócratas necesitan una ganancia neta de tres bancas para arrebatar a los republicanos el control de la Cámara alta si es que Biden, que es senador, logra ganar la Casa Blanca. Se espera que los demócratas mantengan el control de la Cámara de Representantes.

"Si hay algo de lo que hablar esta noche, hablaré. Si no, esperaré hasta que los votos se cuenten al día siguiente", dijo Biden, citado por CNN y agregó: "Soy supersticioso y no me gusta predecir qué resultado va a haber hasta que suceda, pero estoy confiado".