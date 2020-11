El "Negro" Enrique acusó al entorno de Diego Maradona de aislarlo de su familia y amigos

"Al Diego le deseo todo lo mejor, le mando fuerza y garra. Toda la entrega que tuvo para jugar al fútbol y para ponerse muchas cosas al hombro desde los 15 años, como cuidar a sus padres o familia, que tenga esa misma habilidad para eludir este mal", expresó el campeón del mundo en el 86.

En declaraciones a ESPN, el “Negro” Enrique sostuvo que “lo bloquean al minuto” cada vez que le manda un mensaje. "Cada vez que le mando un mensaje, me bloquean al minuto. No me quiero tirar contra nadie, se pueden adueñar del teléfono de Maradona pero no me gusta que se adueñen de su vida. Me sentía mal por eso, el otro día escuchaba a Dalma y decía que le pasaba lo mismo. No se puede entender", reveló.

En este sentido, Enrique pidió “que lo dejen ser feliz, ver a sus amigos”, y reclamó: “Nosotros lo queremos y lo respetamos muchísimo, no tengo dudas de que los muchachos del Mundial de 1986 están todos tristes con esta noticia".

"Yo siempre voy a conseguir su teléfono, no le mando un mensaje para que me preste 10 mil dólares, son mensajes de cariño", concluyó el "Negro".