Elecciones en Estados Unidos: el increíble presagio de Bernie Sanders sobre la reacción de Donald Trump

“Esto es algo que me preocupa. Mi opinión es que todos los votos deben contarse por razones en las que no tengo tiempo para entrar esta noche, pero vas a tener una situación sospechosa en estados como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Otros estados donde van a estar recibiendo enormes cantidades de boletas por correo y a diferencia de estados como Florida o Vermont no pueden por malas razones, comenzar a procesar esas papeletas hasta que no se, el día de las elecciones o quizás cuando cierren las urnas”, dijo Sanders.

Además, agregó que “eso significa que vas a tener estados que lidiar quizás con millones de boletas por correos. Aquí está mi preocupación. ¿Que muestran las encuestas? y lo que los estudios han demostrado, es que por las razones que sean, es más probable que los demócratas utilicen boletas por correo. Es más probable que los republicanos entren en las urnas el día de las elecciones”.

Siguiendo esa línea, Sanders enfatizó que “es probable que los primeros votos que se contarán serán de las personas que vinieron el día de las elecciones y serán republicanos. Y aquí está el miedo y espero que todos lo escuchen bien. No sé qué va a pasar, nadie lo sabe. Pero bien podría pasar a las 10 de la noche del día de las elecciones, Trump esté ganando en Michigan, esté ganando en Pensilvania, esté ganando en Wisconsin y se sube a la televisión y dice ‘gracias estadounidenses por reelegirme. Se acabó, tengan un buen día’, para luego al día siguiente y al siguiente, todas esas boletas por correo comiencen a ser contadas y resulta que Biden ganó en esos estados”.

Finalmente apuntó que “en ese momento Trump dice ‘¿Ves? dije que todo esto era fraudulento. Les dije que esas papeletas por correo estaban torcidas y ya sabes, no vamos a dejar el cargo’. Así que esa es la preocupación que tenemos mucha gente. Entonces los resultados, ya sabes, no sabemos qué sucedió, Quizás se conozcan los resultados la noche de las elecciones, pero la gente debería estar consciente de esa posibilidad”.