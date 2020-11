El Patio de los Lecheros de Caballito quedó cerca del cierre definitivo

El predio, que ofrece todo tipo de opciones desde barras de tragos, a pizzerías, parrilla, taquerías y venta de shawarma, entre otras opciones, fue concesionado por el Gobierno de la Ciudad y abrió por primera vez en 2016.

“En el predio somos 150 trabajadores, de los cuales 50 estamos en blanco y el resto está en negro. Desde que comenzó la pandemia, los efectivos cobramos sólo el ATP que hace dos meses nos lo dejaron de pagar. La empresa nunca nos pagó nada. El resto de los 100 trabajadores no cobró nada. Los dueños no nos responden los llamados y nos bloquearon”, explicó a BAE Negocios Alexia Leiva, una barwoman que trabajó en el Patio de los lecheros en los últimos años.

Los empleados insistieron y enviaron telegrama para reclamar el pago de lo adeudado, pero no recibieron respuesta. Juntos decidieron concentrarse en la puerta este miércoles para exigir la apertura de un canal de diálogo o la indemnización correspondiente, tras siete meses sin respuesta.

Marcelo Gasso, Secretario de Organización Gremial del Sindicato de Pasteleros señaló a a ese medio: “El responsable del Patio de los lecheros es Ramiro Manuel Fernández Pazos quien está a cargo de la concesión pero vive en Estados Unidos. Su hermana, María Soledad Fernández Pazos es la apoderada, pero no resuelve nada. El dueño se peleó con sus socios y quiso romper su sociedad, también intentó rescindirles el contrato a los locatarios que tienen dos años más acordado. Tiene un tercio de los 150 trabajadores en negro. No paga sueldos ni lo reabre”.

Hugo Cidre, el abogado del Patio de los lecheros señaló a BAE Negocios: "Mi cliente es Ramiro Manuel Fernández Pazos, responsable de Inmuebles S.R.L. que tiene la concesión, pero vive en el exterior. Ramiro tiene el 80% de las acciones, el restante 20% lo tiene Emiliano Moran, quién lo administraba. Pero no sabemos dónde esta la plata y le hicimos una denuncia por administración fraudulenta. Estamos haciendo un esfuerzo para que pueda volver a abrir pero es muy difícil. Intentamos buscar inversionistas y no hubo caso. No todos los 150 trabajadores son empleados de él, me llegaron 14 cartas documentos. Ramiro alquilaba por $37.000 por mes cada puesto y los locatarios son los que tampoco pagaron ni los sueldos ni el alquiler en la pandemia. Ni se le pudo pagar al contador, que dejó de presentar los papeles y los trabajadores ni cobran ahora el ATP. Queremos abrir pero si no aparece la plata, será imposible"

Ante el Gobierno porteño, Fernández Pazos argumenta que está preparando a nivel edilicio todo lo necesario para reabrir de acuerdo a los protocolos. Pero no tiene ninguna fecha confirmada de apertura y asegura que para reabrirlo necesitan como mínimo $4 millones.