Luis Juez justificó a su sobrino detenido por tenencia de estupefacientes: "Lucas ha sido objeto de una maniobra".

El diputado nacional Luis Juez luego de ir a ver a su sobrino en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), quien continúa detenido por acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y aclarar que lo hizo en calidad de abogado defensor, ya que las visitas están prohibidas por la pandemia. Este martes realizó polémicas declaraciones dónde justificó a Lucas Juez.

"No importa si es cierto o no es cierto y que yo no tenga absolutamente nada que ver, claramente, Lucas ha sido objeto de una maniobra. Lo detiene la policía caminera, ¿usted cree que la policía caminera puede hacer un procedimiento de drogas?", aseguró el diputado.

audio juez sobrino extasis

Y agregó: "Le digo a los pícaros, a aquellos inmundos que se creen que me pueden silenciar a mi aprovechando el desliz de una criatura que amo con locura, se equivocan".

Previo a esto, Juez se había manifestado luego de la detención y el allanamiento que realizaron en el domicilio de su sobrino, por un lado aclaró que actualmente no tenía ningún puesto como asesor suyo en el Congreso Nacional, y añadió que: "Las demás explicaciones las deberá dar él primero ante la justicia y después ante su familia".