"Empecemos a ver a Diego Maradona como un ser humano normal"

Tras la operación, cuadro de sus hijos –Gianinna, Dalma, Jana y Diego Jr.- se reunieron para pedir por la tutela de Maradona y encargarse de su cuidado.

En ese contexto, las principales críticas apuntaron al “entorno” actual de Diego, compuesto principalmente por Verónica Ojeda –madre de Dieguito, el quinto hijo del DT- por no cuidarlo y permitirle incluso su presencia en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado viernes, cuando se lo vio muy deteriorado.

“Estar al lado de Diego no es fácil, uno hace lo que puede y hasta donde puede. Transportándolo a la vida de hoy, diría que hay que empezar a humanizarlo, tratarlo como un ser humano de verdad”, opinó Omar Suárez, amigo de Maradona en la época de Guillermo Coppola.

chino omar suarez salud maradona

“Siempre dicen ‘Diego está bien, esta bárbaro’ y no, no está bárbaro. Había que transmitirle a su entorno y a sus hijos que verdaderamente no la estaba pasando bien, porque que patee una pelota en un country no significa que esté mejor”, mencionó.

En ese sentido, sostuvo que Maradona “hoy tiene la posibilidad enorme de juntar a sus afectos y seres queridos” y desde ese nuevo entono deben “empezar a humanizarlo”: “Que nos olvidemos de Dios, de que fue el mejor jugador de la historia, y empecemos a pensar que es un ser humano normal como cualquier otro, con 60 años, una vida vivida al doble que todos. Ahí él va a empezar a disfrutar, sacarse problemas de encima y vivir como se merece”.

maradona omar suárez

En esa misma línea coincidió su sobrino, el Chino Maradona, quien se encuentra alejado de Diego tras una pelea que mantuvo con la ex pareja, Rocío Oliva, pero que sostuvo que mantienen una buena relación.

“Tenemos que ocuparnos del Diego como persona y no del ídolo. El viernes no estaba para que vaya a la cancha y sin embargo no se qué intereses había detrás para que ese en ese momento”, opinó y lanzó: “No es muy difícil saber quiénes están en este momento al lado de mi tío. Si Matías y Gianinna le dijeron que no, no es muy difícil saber quién le dijo que vaya”, en referencia a Ojeda.

maradona chino sobrino

Suárez, por su parte, apuntó también a los problemas de Maradona con el alcohol, algo que ya había mencionado Rocío Oliva: “Si le vamos a decir que porque pateó una pelota o corrió dos metros está bien, le estamos mintiendo y le estamos haciendo creer una historia que no es la real. Hay que empezar a ser más duro y decirle la realidad de lo que está viviendo. ‘Mirá Diego, no estás bien físicamente, no estás bien de salud, no podés salir, tenés que hacer un tratamiento, desintoxicarte del alcohol’. Porque esto también hay que decirlo y todos lo esconden: Diego los últimos tiempos vive pendiente del alcohol”.

“Hay que ser sincero y dejar de endiosarlo. Hoy hay que tratar al ser humano”, mencionó Suárez y resaltó la importancia del trabajo de Leopoldo Luque, médico personal de Maradona, al cuidarlo en este difícil momento.

“Lo mejor que le puede pasar es que los cinco hijos estén unidos. Basta de internas y peleas. Mucho de lo que le pasa en la cabeza a Diego tiene que ver con la presión, con no tener a sus afectos, con la depresión”, sostuvo Suárez.