Donald Trump pedirá un recuento de los votos en Wisconsin

El jefe de campaña de Donald Trump, Bill Stepien, anunció que el presidente pedirá un recuento de los votos en Wisconsin, uno de los estados clave en la elección. Según The Associated Press, el candidato demócrata Joe Biden mantiene una ventaja de poco más de 20.000 votos, con el 95% de las boletas escrutadas. No obstante, el órgano electoral del estado indicó a la cadena NBC durante la tarde que “el 100% de los votos habían sido contados” y que el ex vicepresidente de Barack Obama resultó ganador.