Atlético Tucumán vs Independiente por Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

El vencedor de la eliminatoria entre los equipos argentinos se enfrentará en los octavos de final a un rival que surgirá de la llave entre Huachipato, de Chile, y Fénix, de Uruguay, que se medirán esta noche en una eliminatoria que en el cruce de ida favoreció al equipo "Charrúa" por 3-1.



El triunfo por 1 a 0 que logró Independiente la semana pasada en Avellaneda, con el gol anotado por el cordobés Silvio Romero de penal, dejó a los dirigidos por Lucas Pusineri mejor parados para la revancha. Sin embargo, la serie está abierta y los tucumanos están en condiciones de dar vuelta el resultado, sobre todo porque en Avellaneda no merecieron perder y además jugaron casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Ramiro Carrera.



De todos modos, la tarea no será sencilla porque tienen que ganar al menos por dos goles de diferencias para pasar directamente o imponerse por 1 a 0 para igualar la llave y forzar la definición con remates desde el punto del penal.



Los de Avellaneda tiene a su favor no haber recibido goles de local y por eso hay tres posibilidades que los favorecen para inclinar la balanza: un triunfo, un empate y hasta una derrota por la mínima diferencia si logra anotar un tanto en los 90 minutos que se jugarán este jueves.



PROBABLES FORMACIONES

Atlético Tucumán: Cristian Luccheti; Gustavo Toledo, Guillemo Ortiz, Yonathan Cabral y Fabian Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis y Leonardo Heredia; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.



Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Andrés Roa o Federico Martínez, Lucas Romero, Pablo Hernández y Jonathan Menéndez; Alan Velasco y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.



Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay). - Cancha: Monumental "José Fierro", de Atlético Tucumán.

Hora de inicio: 21.30. - TV: ESPN 2 - DirecTV Sports