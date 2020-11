Perros peligrosos: claves para controlar la tenencia y evitar ataques

El hecho ocurrió ayer por la tarde y la pequeña, identificada como Guadalupe, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital de Niños de La Plata, donde murió por un paro cardiorespiratorio traumático causado por el cuadro general de las lesiones.

El caso pone en foco nuevamente la tenencia responsable de las razas de perros peligrosos, entre los que se ubican el Pit bull terrier, Bull terrier, Rottweiler, Doberman y el dogo argentino.

Dogo Argentino

En los últimos doce años, 90 personas murieron tras ser atacadas por perros peligrosos, en tanto el 63% de los incidentes ocurren con mestizos medianos, que no llegan a generar un incidente fatal.

En este sentido, el veterinario Juan Enrique Romero, apuntó a la tenencia responsable de perros peligrosos y remarcó ciertos aspectos que los dueños deben tener en cuenta si desean criar este tipo de razas en su casa y en presencia de niños.

“El primero error que se debe evitar es que en un hogar donde haya un niño de dos años no se puede tener un perro sin la estrecha vigilancia de un adulto”, remarcó Romero en diálogo con C5N. “Queda absolutamente claro que el animal no puede estar solo con el menor porque tiene determinadas reacciones que tienen que ver con su característica propia de perro”, agregó.

https://twitter.com/C5N/status/1324341148383674369 Un dogo argentino atacó y mató a una nena de dos años en su vivienda de Ensenada

Los padres la llevaron al hospital Rossi y de allí al de Niños, donde murió. Sufrió gravísimas heridas en el rostro y el cuello. pic.twitter.com/YdgASov4gN — C5N (@C5N) November 5, 2020

“Si esto hubiera ocurrido con un caniche toy o un Chihuahua no estaríamos hablando de un accidente fatal. Hablamos de esto no porque sea un dogo argentino, sino porque es un animal de 50 kilos de peso con una potencia de mordida de 300 kilos por centímetro cuadrado”, dijo el veterinario.

Para Romero, “lo importante es que hasta que el menor no tenga, al menos, cuatro años no se debería incorporar un perro en la casa”, sea o no considerado “raza peligrosa”.

rottweiler.jpg Rottweiler - Imagen ilustrativa

Un segundo error, considera, es el mito de ‘domino a mi perro porque le meto la mano en la comida’: “Eso es una barbaridad. Se le coloca la comida al perro, come y no se le debe meter la mano en la comida”.

Para el médico, el punto clave es que “no se trata de una cuestión racial sino de de saber tener un perro”.

En ese marco, enfatizó que “los perros deben ser desmadrados a los 60 días para que la madre inhiba la mordida porque sino el perro no va a manejarla”, entre otras enseñanzas propias de la madre al cachorro.

Es por esto que puso el foco en los criadores de perros que quieren “desprenderse del animal a los 45 días” y recomendó adoptar y no comprar.

Además, dijo que “entre los 60 días y cuatro meses debe realizarse una adecuada sociabilización asesorada y un adiestramiento. Todos los perros deberían hacer adiestramiento para ser civilizados y saber recibir órdenes”.