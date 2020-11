La autocrítica de Seba Domínguez sobre la homosexualidad en el fútbol

“Con el tema de la homosexualidad, es un problema no poder interpretarlo, entenderlo y poder aceptarlo. Es una deuda grande que todavía tenemos los futbolistas dentro de un contexto en el que no estamos viendo lo que pasa en el mundo. Se sigue pensando ‘si sos trolo, no podés jugar al fútbol’. Dale. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es algo serio que hay que tratarlo como se debe y con muchísimo respeto, separando lo que es el deporte de una elección dentro de tu vida. Somos unos cavernícolas para entender lo que pasa. Esto no es solo un problema argentino. Es un problema a nivel mundial”, reflexionó el ex Selección Argentina.

https://twitter.com/luciaalexander_/status/1324423300391591940 Celebro la aparición de Seba Dominguez en el periodismo deportivo. En los debates opina con respeto y argumentos y no todos los ex jugadores están preparados para eso. Además empieza a derribar tabúes en el ámbito del deporte @sebadominguez6



