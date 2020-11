Dejó ciega a su ex mujer, cumplió condena y atacó con un puñal a su nueva pareja

Se trata de Carlos Ariel Goncharuk, quien en el 2011 atacó a golpes a su ex mujer, Susana Gómez, quien había denunciado en 13 oportunidades la violencia que sufría.

Esa golpiza le ocasionó a la mujer el desprendimiento de ambas retinas, por lo que fue condenado a 8 años de prisión y a realizar un curso sobre violencia de género, el cual nunca realizó. A pesar de eso, el hombre recuperó la libertad el año pasado.

Susana Gómez ex mujer de Goncharuk Susana Gómez fue la víctima de aquel brutal ataque de Carlos Goncharuk

A Goncharuk se le colocó una tobillera electrónica y se le impuso una restricción de un radio de 100 kilómetros para que no se acerque al domicilio donde vive Gómez, junto a los hijos de ambos.

El hombre atacó ahora a su actual pareja, con la que vivía en la localidad de Merlo, y fue detenido por efectivos de la comisaría 3era de Merlo.

Goncharuk quedó imputado por la Fiscalía 11 de Morón de los delitos de amenaza agravada en contexto de violencia de género con uso de arma blanca y resistencia a la autoridad agravada en el mismo contexto.

Susana Gómez se enteró de este nuevo hecho de violencia de parte de su agresor a partir de los datos de localización que reportó la tobillera magnética que tenía colocada el hombre.

"Goncharuk nuevamente acaba de agredir a su pareja a cuchillazos. ¿Qué más evidencia tengo que seguir mostrando? Decían que estaba loca, que inventaba y doy gracias al Refugio Casa María Pueblo porque me creyeron, me ayudaron a contar, y en todo este tiempo me siguen acompañando. Está más que claro que esta persona está mal, necesita asistencia, como siempre hemos pedido", reclamó hoy la mujer en un audio que difundió a la prensa.

Confió que espera "que esta vez la justicia penal haga justicia, que no haya ninguna muerte. Lo liberaron y quiso nuevamente cometer el mismo delito; si esta persona hoy estuviera libre yo no estaría, hubiera hecho una masacre. Espero que la justicia penal esta vez tome cartas en el asunto y haga las cosas bien, de una buena vez".