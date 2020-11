Baby Etchecopar deslizó que el robo que sufrío podría estar relacionado con sus críticas a la vacuna rusa

"No estoy seguro de que haya sido un robo al voleo; la duda surge, o me la hicieron surgir, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase", opinó el periodista durante una entrevista radial.

Etchecopar contó sobre el momento del hecho: "Sentí que una mole que se me tira encima y caigo sobre el hombro; me empezó a arrancar el reloj con fuerza y yo lo agarraba a él. Basta, ya me robaron el reloj hace un año, la inconsciencia de uno. No es normal ir caminando por Charcas y que se te caiga un tipo encima. Estuvimos forcejeando treinta segundos y me dio tiempo a que un policía de civil que pasaba, lo agarre. Estoy muy golpeado y me duele mucho".

Sobre la posibilidad de que lo hayan elegido para robarle aseguró: "La duda surge, o me la hicieron surgir, yo no la tenía, porque hoy estuve hablando en la radio del laboratorio que hace la vacuna rusa. Es muy raro que pase. Hoy es raro que pase conmigo o con vos, por ahí es una casualidad y andaban al voleo; pero fue con mucha violencia para ser un robo".

El periodista agregó: "La verdad, la duda me la pusieron colegas, estuvimos hablando mucho de los antecedentes del laboratorio que va a traer la vacuna rusa. Me extraña que pasen estas cosas, ya hace unos días que pasan tipos por la radio diciéndome 'facho, gorila'; no sé, es raro. No tendríamos que vivir con tanta violencia encima por decir las cosas. A dos días de que el Presidente dijera que el tema de la inseguridad es de los pobres, no de los ricos, y a vos y a mi nos toman como ricos porque laburamos todos los días. Incentivar ese odio también es malo".