Luis Arce juró como presidente de Bolivia

Ante la ausencia de la presidenta de facto Jeanine Áñez, y para poder realizar el traspaso de atributos, minutos antes asumió el vicepresidente David Choquehuanca, quien fue el encargado de tomar juramento al nuevo presidente constitucional que lo hizo “por la patria, por los próceres de la independencia, la madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros y por los hermanos y hermanas que dieron la vida por la democracia y por la igualdad de los seres”.

Frente al Palacio Quemado en La Paz, se concentraron miles de personas con banderas de Bolivia y Wipalas,

En su primer discurso, Arce manifestó: "Hoy estamos aquí, para enviar un mensaje de esperanza a todas las naciones que conforman Bolivia, a esas mujeres y hombres valientes que salen día a día a luchar para superar esta difícil situación".

"Nuestro gobierno trabajará orientado en el presente y futuro, sirviendo al pueblo boliviano, a intereses colectivos y no a intereses mezquinos individuales", subrayó el mandatario boliviano, y agregó: "Asumimos con fuerza, hoy más que nunca, los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el no alineamiento y la plena igualdad jurídica y política"

Este domingo por la mañana, previo a todos los actos, Arce escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Bolivia inicia un nuevo tiempo. Agradecemos a las bolivianas y bolivianos que desde todo el país nos acompañan en la asunción del mando presidencial”.

#Bolivia inicia un nuevo tiempo. Agradecemos a las bolivianas y bolivianos que desde todo el país nos acompañan en la asunción del mando presidencial. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/q4X2PDwuFH — Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) November 8, 2020

En los balcones del lugar estaban el rey de Espala, Felipe VI, junto al vicepresidente de su país, Pablo Iglesias; y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Paraguay, Mario Abdo Benítez, y Colombia, Iván Duque, entre otras delegaciones internacionales.