"Carmel: ¿Quién mató a María Marta?": Pablo Duggan analizó el documental y brindó secretos del caso

“Plantean el caso y tratan de ir por el medio”, indicó el conductor sobre el show de Netflix, y sentenció: “Todavía la justicia no lo dijo. Sabemos quién no la mató: Carlos Carrascosa no la mató y la familia no encubrió el crimen”.

CARMEL: ¿Quién mató a María Marta? | Pablo Duggan y los secretos del caso GARCÍA BELSUNCE

De acuerdo con Duggan, “la clave del caso García Belsunce es una realidad que no está sujeta a duda: es que los cinco balazos en la cien de una mujer, no se veían”. En este sentido, explicó que “recién cuando la serrucharon la cabeza, le descubrieron las balas, a pesar que anteriormente no habían reconocido las heridas” como tales.

“Acá nunca hubo ninguna prueba. Tampoco los hechos de encubrimiento son hechos de encubrimiento, sino torpezas. Nunca se encontró el arma homicida ni el móvil del crimen”, recordó el periodista de C5N, quien indicó que los asesinos “conocían” a la víctima. “Está demostrado que hubo una pelea, hay golpes y machas de sangre, que demuestran que ella se defendió”, añadió.

El conductor también reveló que el fiscal del caso, Diego Molina Pico, le “tenía miedo”, y señaló: “Es el peor fiscal de la provincia de Buenos Aires. Un fiscal, incompetente y desalmado”.