Carrascosa se quejó por el documental "Carmel", la historia del crimen de María Marta: "Me molesta"

"Tanta difusión la verdad que molesta un poco, hay que salir y caminar un poco y el que recibe el peso soy; de vuelta a manejar esto; creo que tuvo su efecto bueno, pero es demasiado lo que hay que bancar y yo ya estoy grande y tengo ganas de estar tranquilo, prepararme para los nuevos acontecimientos de la justicia", señaló Carrascosa a Radio 10 y admitió que por el momento solo vio el primero de los cuatro capítulos de casi una hora cada uno que dan forma al documental.

"Me emocionó muchísimo, sobre todo la presentación que hacen de María Marta. Lo otro fue un revival que no digo que me hace muy feliz", siguió el hombre que permaneció varios años preso señalado como el asesino de la fundadora de Missing Children.

Consultado sobre qué cree que pasó con García Belsunce, consideró que "hubo un homicidio en intención de robo porque ella conocía a los ladrones".

En ese sentido contó que "Marta era tesorera en ese momento y tenía una caja chica de la Asociación de Damas de Pilar y esa caja que estaba en casa estaba dentro de las cosas que se robaron".

El viudo aseguró que siempre tuvo "una excelente charla con María Marta" y contó que "en todos los problemas que tuvimos nunca tuvimos la necesidad de gritar".

En tanto. acerca del rol que jugó el fiscal Diego Molina Pico en la causa, sostuvo que el funcionario judicial "se armó la historia". "Nunca habló conmigo cuando fue al Carmel -en alusión al velorio-. Le diría que sea honesto y se jubile", cuestionó.

"La serie muestra a un Molina Pico mesiánico, obcecado", insistió Carrascosa.