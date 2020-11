Oscar Ruggeri se indignó con el regreso de Sebastián Villa

Es que el DT mandó a la cancha a Sebastián Villa, quien se encontraba inactivo hace casi nueve meses por una denuncia por violencia de género en su contra. Esto generó que tantos los usuarios en las redes sociales como reconocidas personalidades del deporte brindaran su postura respecto a este tema tan delicado.

Este lunes, Oscar Ruggeri fue el que comentó en el programa Fútbol90, emitido por ESPN2, lo que pensaba sobre el regreso del jugador colombiano. "Yo no estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Y me banco la que me venga. En mi cabeza, los cobardes, yo no puedo estar. Los cobardes que les pegan a las pibas. Yo tengo tres hijas. Y acá en Argentina, una noticia tapa a la otra noticia y no sabemos que pasó", comenzó diciendo el ex jugador.

Luego, siguió con su descargo: "Brillante fueron las palabras que dijimos acá cuando Boca dijo 'Villa afuera hasta que la Justicia lo determine'. Y como si nada, pim y a la pista. ¿Qué pasó? No sabemos. Y esas cosas nos pasan a los argentinos en un montón de otras cosas. Y dale para adelante. Queda archivado por allá, que se yo. No me gusta lo que hizo Boca", explicó.

Ruggeri Villa

Y lejos estuvo Oscar de terminar el tema allí, sino que fue por más: "Yo no sabía. Cuando vi que salió a jugar, dije 'este país es una joda'. No vamos a mejorar nunca. Una noticia tapa a la otra. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara que pasó. Que entrene y le paguen el sueldo. La piba apareció con la cara lastimada y ¿sigue todo como si nada? No es así. Yo tengo tres hijas, me pasa una cosa así y las pelotas va a jugar. ¿Va a jugar así como si nada ? Nunca le levanté la mano a mis hijos y viene uno de afuera y sigue como si nada porque es jugador de fútbol? Yo no lo acepto.

"Aplaudí en su momento a Boca. Ahora digo, muy mal. Quien sea. Riquelme, Ameal. No me interesa. Que vengan y me digan lo que quieran. No tranzo con los cobardes que les pegan a las pibas", sentenció Ruggeri.